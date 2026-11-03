Hà Nội hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đuống ngày 3/11

Hà Nội hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đuống từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3/11. (Ảnh NGUYỄN VĂN)

Theo Thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa được thực hiện trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đuống, đoạn từ Km45+100 đến Km47+100.

Phạm vi hạn chế giao thông thuộc khu vực bờ trái là địa phận xã Phù Đổng, bờ phải thuộc địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3/11.

Nội dung hạn chế giao thông là hạn chế chuẩn tắc luồng đã công bố. Đây là hoạt động phục vụ tổ chức kiểm tra thực hành chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa theo đề nghị của Công ty Cổ phần Trường dạy nghề và phát triển công nghệ Hà Nội tại Văn bản số 407/CNHN ngày 30/10/2026.

Thông báo được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành trên cơ sở các quy định về điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa; quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; đồng thời căn cứ văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên tuyến sông Đuống của Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tất cả phương tiện thủy khi đi đến khu vực hạn chế giao thông phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực. Các phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa nhằm phục vụ hoạt động kiểm tra thực hành chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa theo phương án đã được đề nghị, đồng thời yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực thực hiện đúng chỉ dẫn báo hiệu và quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Sở Xây dựng Hà Nội đã gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I, II, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các xã Phù Đổng, Thuận An để phối hợp triển khai.

Các tổ chức, cá nhân có phương tiện thủy hoạt động trên tuyến sông Đuống cần chủ động nắm bắt thông tin, tuân thủ hệ thống báo hiệu tại khu vực hạn chế và chấp hành các quy định liên quan trong thời gian thực hiện thông báo.