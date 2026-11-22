Theo đó, TP Hà Nội, TP Hải Phòng dẫn đầu Chỉ số PAI năm 2026, được trao cúp hạng Vàng. Đứng thứ hai, nhận cúp hạng Bạc là TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình. Đứng thứ ba, nhận cúp hạng Đồng là TP Cần Thơ, TP Huế, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hưng Yên.

Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI – Production Attraction Index, sáng kiến do VFDA khởi xướng từ năm 2023.

PAI ra đời từ một bài toán thực tế: Việt Nam sở hữu nguồn bối cảnh phong phú, nhưng nhà làm phim không phải lúc nào cũng biết địa phương nào sẵn sàng đón đoàn, điều kiện sản xuất ra sao; trong khi nhiều tỉnh, thành phố có tiềm năng nhưng lại thiếu một hệ thống thông tin để giới thiệu bối cảnh, nguồn lực và khả năng hỗ trợ của mình tới cộng đồng làm phim.

Ban tổ chức trao cúp hạng vàng cho các địa phương.

Tháng 11/2023, trong chương trình “Điện ảnh với Phú Yên”, VFDA lần đầu công bố PAI với 10 địa phương tham gia tự đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí: Hỗ trợ tài chính; Hỗ trợ thông tin; Hỗ trợ thực địa; Thủ tục pháp lý; Hạ tầng sản xuất. Một năm sau, số địa phương tham gia tăng lên 37 tỉnh, thành phố. Tháng 12/2024 tại Ninh Bình, VFDA tiếp tục tổng kết PAI và ghi nhận 10 địa phương có kết quả nổi bật.

Từ một bộ chỉ số giúp nhận diện mức độ thuận lợi của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim, PAI tiếp tục được phát triển để giải quyết những nhu cầu cụ thể hơn của nhà sản xuất: tìm bối cảnh ở đâu, điều kiện khai thác như thế nào, thủ tục ra sao và liên hệ với ai tại địa phương.

Năm 2026 đánh dấu một bước phát triển mới khi VFDA phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) – đơn vị bảo trợ kỹ thuật – xây dựng nền tảng riêng paivietnam.vn. Hiện nền tảng có dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 bối cảnh quay, được phân loại theo nhiều nhóm từ di sản, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, không gian làng quê, đô thị đến giao thông, hạ tầng và công nghiệp.

Ban tổ chức trao cúp Bạc cho các địa phương.

Bên cạnh hình ảnh bối cảnh, nhà sản xuất có thể tra cứu mức độ sẵn sàng đón đoàn, thời gian xử lý giấy phép, khả năng tiếp cận của phương tiện, quy mô đoàn phù hợp; hướng dẫn thủ tục quay phim, chính sách hỗ trợ tài chính và đầu mối liên hệ tại từng địa phương. Hệ thống được xây dựng bằng 6 ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Pháp, Ý, Hàn và Nhật, hướng tới việc giúp các nhà làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận thông tin ngay từ giai đoạn phát triển và chuẩn bị dự án.

Việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu bối cảnh, thủ tục và thông tin phục vụ sản xuất phim cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh.

Các địa phương nhận cúp hạng Đồng.

PAI cũng từng bước được giới thiệu ra quốc tế. Trong giai đoạn 2025–2026, VFDA đã giới thiệu PAI và bối cảnh quay phim Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim châu Á – ACFM tại Busan và TIFFCOM tại Tokyo, mở rộng khả năng tiếp cận của dữ liệu bối cảnh Việt Nam tới các nhà sản xuất, hãng phim và đối tác quốc tế.

Từ những kết nối hình thành trong quá trình triển khai PAI, một số dự án điện ảnh đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương trong quá trình khảo sát và sản xuất. Trong đó có “Ngày xưa có một chuyện tình” do HKFilm sản xuất với nhiều bối cảnh tại Phú Yên; “Love in Vietnam”, dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam – Ấn Độ với các cảnh quay tại Việt Nam; và “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” do BHD sản xuất, thực hiện tại Ninh Bình trong khuôn khổ hợp tác giữa địa phương và VFDA.

Tại Diễn đàn “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh”, nền tảng paivietnam.vn được giới thiệu cùng kết quả PAI năm 2026.

Việc công bố kết quả PAI không chỉ nhằm ghi nhận thứ hạng tại một thời điểm, mà quan trọng hơn là phản ánh nỗ lực của các địa phương trong việc cải thiện điều kiện phục vụ sản xuất phim, chuẩn hóa thông tin và nâng cao khả năng phối hợp với các đoàn làm phim.