Hà Nội: Hai nữ giảng viên đại học tiếp tay đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ

Ngày 23/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng (PA05) vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Một số tang vật của vụ án.

Trước đó, PA05 phát hiện một số đối tượng dùng tài khoản ảo đăng thông tin nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Qua truy xét, cảnh sát xác định các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook “Hỗ trợ việc làm”.

Sau thời gian lập án đấu tranh, ngày 24/9, Phòng PA05 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động 60 cảnh sát đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại TP.HCM, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Phương tiện phục vụ sản xuất, in ấn giấy tờ giả của các đối tượng.

Kết quả điều tra cáo buộc, hai đối tượng cầm đầu gồm Hoàng Văn Đạt (SN 1993, trú tại chung cư Tô Ký Tower, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và Trần Anh Hào (SN 1995, trú tại chung cư Prosper Plaza, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM).

Họ bàn bạc, góp vốn mua máy móc (máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photo, máy tính...) và hàng trăm con dấu giả của các Sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học, văn phòng công chứng. Đạt và Hào chào bán văn bằng giả với giá từ 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm.

Hai đối tượng cầm đầu thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993, trú tại tòa A1 chung cư Tham Lương, TP.HCM) với chi phí 6 triệu đồng/tháng để cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho shipper.

Đối tượng Trần Anh Hào tại cơ quan điều tra.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt và Hào lập hệ thống giao hàng rộng khắp tại các tỉnh, thành phố.

Trong đó, Đỗ Văn Hùng (SN 1971, trú tại TP.HCM), Nguyễn Văn Tình (SN 1988, trú tại Đồng Nai - nhân viên giao hàng Nhất Tín), Hoàng Văn Nam (SN 2004, trú tại Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (SN 1994, trú tại Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (SN 1994, trú tại Lạng Sơn) phụ trách việc chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100.000 - 300.000 đồng/đơn hàng.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng cầm đầu móc nối với hai giảng viên đại học gồm Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Công an làm rõ nhóm 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây nêu trên sản xuất và bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả. Qua đó, các đối tượng thu lời bất chính gần ba tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, tạm giam (từ trái sang phải): Hoàng Văn Dũng, Hoàng Minh Tưởng, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Nam, Hoàng Văn Đạt.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Văn Nam.

Đồng thời, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giảng viên Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.