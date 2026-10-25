Hà Nội: Hai học sinh lạng lách 'chóng mặt' trên đường, phụ huynh bị phạt 9 triệu đồng

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh chở nhau trên xe máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Hành vi vi phạm được người dân đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và người liên quan.

Kết quả xác minh xác định, khoảng 17 giờ ngày 20-10-2026, em C.L.M.Đ (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AF-692xx, chở theo em V.V.A. (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) đi trên đường Trường Chinh. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; trong quá trình tham gia giao thông, C.L.M.Đ điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, em Đ. chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nêu trên.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với em C.L.M.Đ về các hành vi vi phạm được xác định; đồng thời lập biên bản đối với em V.V.A. về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

Người điều khiển xe và phụ huynh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là chị L.T.T. (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội, mẹ của em C.L.M.Đ). Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Với hành vi này, chị T. bị xử phạt 9.000.000 đồng theo quy định hiện hành.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em khi tham gia giao thông. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng và không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm trên đường.

Việc giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể khiến phụ huynh phải chịu trách nhiệm pháp lý. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, chủ động quản lý phương tiện và phối hợp với nhà trường, lực lượng chức năng trong giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.