Hà Nội: Hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng, phụ huynh bị phạt 9 triệu đồng

Ngày 25/10, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh chở nhau trên xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa an toàn của chính các em và những người đi đường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan và mời các em học sinh cùng phụ huynh đến làm việc.

Hai học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh.

Kết quả xác minh cho thấy, em C.L.M.Đ. (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 29AF-692xx, chở theo em V.V.A. (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) lưu thông trên đường Trường Chinh.

Trong quá trình di chuyển, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Người điều khiển phương tiện còn có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, em C.L.M.Đ. chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Cơ quan Công an đã lập biên bản đối với em Đ. về các hành vi vi phạm được xác định, đồng thời lập biên bản đối với em V.V.A. về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng CSGT làm việc với học sinh và phụ huynh liên quan đến vụ việc.

Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên. Phương tiện liên quan cũng bị tạm giữ theo quy định.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT xác định chị L.T.T. (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội), mẹ của em C.L.M.Đ., là chủ phương tiện đã giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Với vi phạm này, chị T. bị xử phạt 9 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý phương tiện và giáo dục con em chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Việc giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn có thể khiến chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, các gia đình tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không lạng lách, đánh võng và không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm khi lưu thông trên đường.

Bên cạnh đó, gia đình cần phối hợp với nhà trường và lực lượng chức năng trong việc giáo dục học sinh nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn từ sớm.