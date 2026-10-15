Hà Nội: Hai cô gái đi xe SH lạng lách bị phạt hơn 23 triệu đồng, chủ xe cũng bị phạt nặng

Trước đó, sáng 11/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một cô gái lái xe Honda SH màu đen chở theo một nữ giới không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Mễ Trì, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Clip: Cô gái lái xe SH lạng lách trên đường Mễ Trì.

Nắm bắt thông tin, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an chỉ đạo CSGT Hà Nội xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 làm rõ chủ xe nêu tren là N.T.V (SN 2005, trú tại Phú Thọ). Còn người điều khiển xe là N.B.A (SN 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L (SN 2005, trú tại Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, N.T.V thừa nhận biển kiểm soát 29AD-789.xx gắn trên xe Honda SH màu đen không đúng với đăng ký. Biển kiểm soát thực tế của phương tiện là 14AA-911.xx.

Kết quả xác minh cho thấy, rạng sáng 11/10, V cho N.B.A mượn xe mô tô điều khiển, chở T.P.L lưu thông theo hướng Mễ Trì – Lê Quang Đạo. Trên đường đi, N.B.A điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách. Hành vi này được người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

CSGT làm việc với hai cô gái vi phạm giao thông.

CSGT đã lập biên bản xử phạt N.B.A về các hành vi: Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tổng mức phạt vi phạm hành chính đối với N.B.A là 22,75 triệu đồng.

Đối với T.P.L, lực lượng chức năng xử phạt về hành vi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, với mức phạt 500.000 đồng.

Chủ xe N.T.V cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi: Gắn biển số không đúng với đăng ký xe; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổng mức phạt là 14 triệu đồng, tịch thu biển số xe vi phạm.