Hà Nội góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đặc biệt Việt - Lào

Cùng dự tiệc chiêu đãi có: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Viết Thành

Tại đây, hai bên đã trao đổi những nội dung hợp tác cùng quan tâm, theo đó nhất trí tạo điều kiện để Hà Nội và Viêng Chăn cũng như các địa phương Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, nhằm vun đắp cho mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp và gắn bó đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Viết Thành

Năm 2027, Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Hà Nội sẵn sàng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi du lịch và thúc đẩy các chương trình hợp tác chung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (phải) trao quà cho Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Viết Thành

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng chí, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đoàn đại biểu Quốc hội Lào đã cùng chúc mừng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với Viêng Chăn và các địa phương Lào thời gian qua phát triển thực chất, trên nhiều lĩnh vực. Hai thủ đô đã ký Biên bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 ngày 26-1-2026; các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác trong xây dựng Đảng, giáo dục, y tế, thương mại và giao lưu nhân dân. Hội đồng nhân dân hai thủ đô đã ký Bản ghi nhớ hợp tác từ tháng 12-2023, tạo cơ sở tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động cơ quan dân cử. Dấu ấn tiêu biểu là công trình Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân Thủ đô Viêng Chăn được khánh thành tháng 4-2024 với kinh phí Hà Nội hỗ trợ 70,5 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội cũng đã tiếp nhận, hỗ trợ đào tạo khoảng 188 học sinh, sinh viên Lào; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ và chuyên môn nghiệp vụ.