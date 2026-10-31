Hà Nội: Góp phần thúc đẩy tăng trưởng từ khai thác khách trung chuyển

Hội thảo được tổ chức bởi sự phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với Thường trực HĐND và UBND thành phố nhằm đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng khai thác khách quá cảnh, nối chuyến qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đồng thời hội thảo là dịp nghiên cứu cơ hội từ các cảng hàng không trung chuyển đang được đầu tư như Gia Bình, Long Thành và kế hoạch phát triển đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Qua hội thảo sẽ đề xuất giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, gia tăng nguồn thu từ du lịch và dịch vụ thông qua khai thác nguồn khách trung chuyển quy mô lớn.

Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm quốc tế về chính sách thị thực, sản phẩm du lịch và mô hình phối hợp giữa chính quyền, hãng hàng không, cảng hàng không và doanh nghiệp; đánh giá tiềm năng phát triển dịch vụ mua sắm, kinh doanh hàng miễn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách quốc tế, khách quá cảnh.

Hà Nội đón đoàn khách quốc tế thứ 5 triệu vào chiều 7-7. Ảnh: H.L

Dự kiến hội thảo được tổ chức ngày 17-11-2026 tại trụ sở cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố với sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, các đơn vị trong lĩnh vực hàng không, du lịch, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan.

Chương trình hội thảo gồm 3 phiên thảo luận với sự phối hợp, đồng chủ trì điều hành của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND thành phố.

Trong đó, phiên 1 - Thể chế, chính sách Trung ương (do đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố điều hành): Tập trung vào chính sách thị thực, thủ tục xuất nhập cảnh, khả năng thí điểm miễn thị thực quá cảnh ngắn ngày tại Hà Nội, chính sách hàng không, du lịch và kinh doanh hàng miễn thuế.

Phiên 2 - Hàng không, sản phẩm và dịch vụ (do UBND thành phố điều hành), phối hợp với Vietnam Airlines, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài: Phát triển sản phẩm du lịch “dừng chân Hà Nội” (stopover), city tour ngắn ngày, kết nối giao thông sân bay với trung tâm; mua sắm, hoàn thuế, cửa hàng miễn thuế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nội đô; xúc tiến điểm đến.

Phiên 3 - Cơ chế đặc thù, nguồn lực và tổ chức thực hiện (do Thường trực HĐND thành phố điều hành): Tập trung vào cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô, nguồn lực ngân sách và xã hội hóa cho xúc tiến, phát triển sản phẩm, cũng như cơ chế phối hợp liên ngành.

Sau hội thảo, UBND thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án khai thác khách trung chuyển; đồng thời nghiên cứu ký kết chương trình hợp tác với các bên liên quan, thông tin kết quả triển khai tới Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND thành phố.

Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo, làm cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tham gia ý kiến, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; HĐND thành phố nghiên cứu, xem xét các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; UBND thành phố xây dựng kế hoạch, đề án khai thác khách trung chuyển, đồng thời nghiên cứu ký kết chương trình hợp tác với các bên liên quan.

Hội thảo được kỳ vọng tạo tiền đề để Hà Nội khai thác hiệu quả nguồn khách trung chuyển quốc tế qua các Cảng hàng không quốc tế, chuyển lợi thế về vị trí cửa ngõ hàng không thành động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.