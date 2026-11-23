Việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế điều chuyển, quản lý tài sản công và nghĩa vụ tài chính được đặt ra nhằm tránh lãng phí tài nguyên, tiết kiệm ngân sách và đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Nguồn đất lớn

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, quá trình triển khai các dự án hồ điều hòa phục vụ nhiệm vụ chống ngập úng đã phát sinh khối lượng lớn đất đào có thể tận dụng làm vật liệu san lấp.

Cụ thể, tại 5 hồ điều hòa gồm Thụy Phương 2, Phú Đô, Mễ Trì (Đồng Bông 2), Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2, tổng khối lượng đất đào cấp 2 phát sinh khoảng 3,52 triệu m³; trong đó, Ban Quản lý dự án đã điều phối khoảng 2,42 triệu m³ cho các dự án đầu tư công có nhu cầu sử dụng trên địa bàn thành phố.

Hiện còn khoảng 1,1 triệu m³ đất đang được tập kết tại các vị trí tạm trữ, gồm hơn 721.972 m³ tại khu đất thuộc dự án Công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông; khoảng 363.500 m³ tại hành lang dự trữ xây dựng đường sắt quốc gia, khu vực giáp đường Vành đai 4 và hơn 19.200 m³ tại Khu đô thị thể thao Olympic.

Bên cạnh đó, hai dự án hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc 1 đang triển khai cũng có khoảng 1,36 triệu m³ đất đào cần bố trí phương án xử lý. Như vậy, tổng khối lượng đất đào cần có phương án quản lý, sử dụng trong thời gian tới lên tới khoảng 2,46 triệu m³.

Đây là nguồn vật liệu có khả năng tận dụng phục vụ các công trình xây dựng, nhất là khi Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, kỹ thuật và dân sinh. Tuy nhiên, nếu không sớm có phương án điều phối phù hợp, lượng đất tiếp tục tập kết tại các bãi tạm trữ có thể gây áp lực về mặt bằng, phát sinh chi phí quản lý, vận chuyển.

Ông Lê Ngọc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, nhu cầu sử dụng đất san lấp phục vụ các dự án trên địa bàn hiện rất lớn. Một số cơ quan, đơn vị và địa phương đã có văn bản đề nghị tiếp nhận nguồn đất đào dôi dư từ các dự án chống ngập để phục vụ thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận khoảng 39.000 m³ đất phục vụ dự án đường Vành đai 3,5.

Tại xã Hòa Phú, chính quyền địa phương đăng ký tiếp nhận khoảng 50.000 m³ đất phục vụ 3 công trình, gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất; cải tạo, nâng cấp Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tại ngã ba tỉnh lộ 429 đi cầu Hạ Dục.

Theo UBND xã Hòa Phú, việc tiếp nhận nguồn đất dôi dư từ các dự án của thành phố sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách, giảm chi phí vật liệu san lấp và bảo đảm tiến độ thi công.

Thực tế cho thấy, nguồn cung đất đào và nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp đang cùng tồn tại. Tuy nhiên, việc điều phối giữa các dự án phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và nghĩa vụ tài chính. Nếu chậm đưa nguồn đất này vào sử dụng, không chỉ các dự án chống ngập gặp khó khăn về mặt bằng mà những công trình cần vật liệu san lấp cũng có nguy cơ tăng chi phí đầu tư.

Nâng cao hiệu quả

Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là việc quản lý, điều chuyển đất đào phát sinh từ các dự án đầu tư công phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực ngân sách.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 951/UBND-NNMT ngày 7/3/2026 và Văn bản số 2740/UBND-NNMT ngày 12/6/2026, nguồn đất đào phát sinh từ các dự án của thành phố được ưu tiên sử dụng cho các dự án đầu tư công, tiếp đến là các dự án BT và các điểm tập kết tạm được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với khối lượng còn lại, thành phố xem xét điều chuyển phục vụ các dự án trọng điểm, quy mô lớn sử dụng vốn ngoài ngân sách, đồng thời yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù thành phố đã có chủ trương điều phối, tận dụng nguồn đất đào, quá trình triển khai vẫn phát sinh những vấn đề cần hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và thẩm quyền thực hiện.

Điển hình là trường hợp Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đề nghị tiếp nhận khoảng 561.162 m³ đất đào để san lấp mặt bằng dự án xây dựng cơ sở 2 tại xã Kiều Phú.

Theo phương án dự kiến, nguồn đất có thể được điều chuyển từ các bãi tập kết tại khu đất dự án Công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông và hành lang dự trữ xây dựng đường sắt quốc gia giáp đường Vành đai 4. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2027 nên việc bảo đảm nguồn vật liệu san lấp có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai.

Tuy nhiên, dự án gồm hai thành phần sử dụng nguồn vốn khác nhau. Dự án thành phần 1 sử dụng vốn đầu tư công theo quyết định của Bộ Y tế, không thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của thành phố Hà Nội; dự án thành phần 2 sử dụng vốn ODA, do doanh nghiệp nước ngoài đảm nhiệm vai trò tổng thầu.

Sự khác biệt về nguồn vốn và thẩm quyền quyết định đầu tư đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế điều chuyển đất đào do Hà Nội quản lý sang dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của cơ quan Trung ương; đồng thời xác định giá trị tài sản và nghĩa vụ tài chính tương ứng với từng thành phần dự án.

Trước những vướng mắc này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đã đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế điều chuyển, phương thức xác định giá trị đất đào và thực hiện thu, nộp ngân sách theo quy định.

Liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tại phiên chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội ngày 15/7/2026, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, đặc biệt là công trình hồ điều hòa, công viên và hạ tầng kỹ thuật, Sở Tài chính tham gia thẩm định từ giai đoạn chuẩn bị chủ trương đầu tư đến quá trình triển khai.

Việc thẩm định tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kế hoạch đầu tư và phương án bàn giao công trình sau khi hoàn thành để địa phương quản lý, khai thác. Đối với các dự án cấp bách, Sở Tài chính đặc biệt chú trọng kiểm soát hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý vốn.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, các công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thoát nước cần được đánh giá trên cơ sở mức độ đóng góp đối với ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển chung của thành phố.

Từ yêu cầu này, việc quản lý, sử dụng nguồn đất đào phát sinh tại các dự án chống ngập cần giải quyết hài hòa giữa tận dụng vật liệu sẵn có và bảo đảm chặt chẽ quy định về quản lý tài sản, tài chính công.

Theo danh mục tài sản công đề nghị xử lý kèm báo cáo của Ban Quản lý dự án, khoảng 2,46 triệu m³ đất đào được xác định giá trị khoảng 184 tỷ đồng, tương ứng đơn giá 74.800 đồng/m³. Phương án được đề xuất là tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh phương án bán đấu giá, việc điều phối nguồn đất đào phục vụ các công trình đầu tư công có nhu cầu thực tế cũng cần được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ trên cơ sở quy định pháp luật và hiệu quả kinh tế tổng thể.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần làm rõ cơ chế điều chuyển giữa những dự án sử dụng nguồn vốn khác nhau, thẩm quyền xử lý tài sản, phương thức xác định giá trị và nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, cần tính toán chi phí vận chuyển, tập kết, quản lý và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu san lấp.

Trong bối cảnh Hà Nội tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, tận dụng hiệu quả nguồn đất đào từ các công trình chống ngập sẽ góp phần giảm áp lực đối với các bãi tập kết tạm, tiết kiệm chi phí đầu tư và hạn chế lãng phí tài nguyên.

Việc sớm có hướng dẫn thống nhất về cơ chế quản lý, điều chuyển và sử dụng nguồn đất đào là cần thiết, tạo cơ sở để các đơn vị quản lý, chủ đầu tư chủ động triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản công.

Giải quyết kịp thời những vướng mắc này không chỉ giúp khai thác hiệu quả nguồn vật liệu sẵn có mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình và phục vụ mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng Thủ đô.