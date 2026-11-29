Hà Nội gỡ nút thắt hạ tầng giao thông tĩnh
Với sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân, áp lực lên hạ tầng giao thông tĩnh tại Hà Nội ngày càng lớn. Nhiều tuyến đường thường xuyên ùn tắc, tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định trên lòng đường, vỉa hè gia tăng. Trước thực trạng này, Hà Nội đang đẩy nhanh việc đầu tư, phát triển hệ thống bãi đỗ xe đồng bộ, gắn với quy hoạch giao thông và định hướng phát triển giao thông công cộng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-go-nut-that-ha-tang-giao-thong-tinh-246261129173737411.htm