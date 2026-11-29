Hai năm liên tiếp (2025-2026) xã Nông Cống phải hứng chịu những đợt ngập lụt sâu, kéo dài, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân. Bên cạnh tác động của mưa lũ cực đoan, thực tế cho thấy những bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi và quy hoạch thoát nước cũng đang đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá tổng thể để tìm giải pháp khắc phục căn cơ, hạn chế tình trạng ngập lụt tái diễn.