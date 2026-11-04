Hà Nội 'gỡ khó' cho hơn 10 nghìn trường hợp giao đất dịch vụ, đất ở

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường trình bày tại phiên họp ngày 4/11. (Ảnh: QUANG THÁI)

Trong phiên họp sáng 4/11, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chung, trong đó thống nhất đối với Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26/10/2026 về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND (Nghị quyết số 44) ngày 15/7/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Đây là chính sách được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị trên cơ sở thẩm quyền được quy định tại Luật Thủ đô năm 2026.

Tại Điều 1, Nghị quyết số 44 quy định: Thống nhất chủ trương thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để giải quyết các vướng mắc trên địa bàn một số xã, phường theo Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tại Tờ trình số 328/TTr-UBND có nội dung: cho phép Ủy ban nhân dân cấp xã được áp dụng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện được ban hành trước ngày 1/10/2009 để giải quyết các vướng mắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Duy Cường cho biết, đến ngày 22/10/2026, theo báo cáo của 17 xã, phường thuộc phạm vi Nghị quyết số 44, có 11 đơn vị thành lập Tổ rà soát, 5 đơn vị ban hành Kế hoạch thực hiện; 10 đơn vị rà soát, thống kê số hộ, quỹ đất; 4 đơn vị xây dựng dự thảo Đề án tổng thể.

Trong quá trình thực hiện chính sách, một số địa phương đã có kiến nghị thực tế, còn khoảng 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân quận Hà Đông (trước khi sắp xếp) chấp thuận việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở, nhưng thời điểm lại là sau ngày 1/10/2009. Các trường hợp này đã được tổng hợp trong tổng số khoảng 22.031 trường hợp tại Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đối với các phường Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng (thuộc quận Hà Đông trước sắp xếp) có khoảng 10.834 trường hợp; đối với các phường Thanh Liệt, Định Công (thuộc huyện Thanh Trì trước sắp xếp) có khoảng 70 trường hợp; đối với xã Quốc Oai (thuộc huyện Quốc Oai trước sắp xếp) có khoảng 24 trường hợp.

Từ thực tế trên, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, để giải quyết dứt điểm công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét thông qua, cho phép Ủy ban nhân dân cấp xã được áp dụng các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận Hà Đông (trước khi sắp xếp) về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để làm căn cứ giải quyết dứt điểm công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn các xã, phường. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 44 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở; chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng quy định.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Thành phố tổng hợp, báo cáo với Hội đồng nhân dân Thành phố khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời cần lưu ý tiến độ thực hiện giải quyết dứt điểm nội dung này. Theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, mốc thời gian để dứt điểm chính sách thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường là năm 2027.