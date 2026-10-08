Hà Nội gỡ khó cho doanh nghiệp viễn thông - Thúc đẩy tăng trưởng cuối năm

Chiều 8-10, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội họp với khoảng 60 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, nhằm tháo gỡ vướng mắc để để tạo động lực bứt phá trong những tháng cuối năm 2026.

Bức tranh tăng trưởng viễn thông đầy thách thức

Quang cảnh hội nghị giữa Sở Khoa học - Công nghệ và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. Ảnh: Lê Minh

Thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực viễn thông đang chậm so với các nhóm khác trong ngành.

Trong quá trình chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc truyền thống mà đang chuyển dịch thành hạ tầng số, gồm: Hạ tầng băng rộng cố định và di động; mạng 4G, 5G; hạ tầng truyền dẫn; trung tâm dữ liệu; điện toán đám mây; Internet vạn vật (IoT); trí tuệ nhân tạo (AI); an toàn thông tin; các nền tảng và dịch vụ số; cùng các giải pháp phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Do đó, dư địa tăng trưởng của lĩnh vực viễn thông không chỉ nằm ở việc tăng doanh thu từ các dịch vụ truyền thống mà còn ở việc mở rộng hệ sinh thái hạ tầng số, dịch vụ số và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hiện có.

VNPT đã, đang đầu tư mạnh cho hạ tầng số với việc phát triển mạng 5G và trung tâm dữ liệu (IDC). Ảnh: M.H

Xét trên cơ sở kết quả GRDP quý III và 9 tháng năm 2026 cùng việc rà soát dư địa cuối năm, tốc độ tăng giá trị tăng thêm của ngành quý III ước đạt 9,05% (cao hơn quý II là 6,73%), đóng góp 0,96 điểm phần trăm vào mức tăng 10,02% của GRDP quý III và đứng thứ ba trong khu vực dịch vụ.

Thách thức lớn là dịch vụ viễn thông chiếm 48,6% giá trị ngành trong 9 tháng đầu năm, nhưng thị trường đã tương đối bão hòa do tốc độ phủ sóng của wifi, mạng 5G và cáp quang hộ gia đình rất nhanh, dự địa không còn nhiều.

Giá dịch vụ thông tin và truyền thông tiếp tục giảm (chỉ số giá nhóm này 9 tháng giảm 0,50%, quý III giảm 0,66% so với cùng kỳ). Trong khi, các động lực từ dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các hoạt động khác vẫn cần thêm thời gian để chuyển hóa thành giá trị tăng thêm.

Tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng số từ các doanh nghiệp

VNPT Hà Nội triển khai lắp đặt trạm BTS 5G tại khu vực Hồ Tây. Ảnh: Hương Lan

Để vượt qua rào cản và tạo động lực tăng trưởng, đại diện các doanh nghiệp viễn thông đã đề xuất các giải pháp thiết thực.

Ông Nguyễn Duy Nghiêm, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội, đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cơ chế sử dụng đất công phù hợp với quy hoạch trạm BTS để doanh nghiệp thuận lợi đối chiếu, thực hiện mà không mất nhiều thời gian liên hệ từng chủ cơ sở.

Về quy hoạch cáp quang và hạ ngầm, các sở, ngành, địa phương cần có kế hoạch thanh thải chung để tránh lãng nguồn lực, đồng thời tiếp tục hỗ trợ cấp phép đào đường làm hạ ngầm và phối hợp bảo đảm liên lạc cho người dân.

Ông Trần Lê Phong, Phó Giám đốc hạ tầng Viettel Hà Nội. Ảnh: L.M

Đồng quan điểm với đại diện VNPT, ông Trần Lê Phong, Phó giám đốc hạ tầng Viettel Hà Nội kiến nghị, các khu đô thị, khu công nghiệp cần được quy hoạch vị trí trạm BTS. Việc thiếu quy hoạch viễn thông thụ động khiến nhà mạng gặp khó. Mới nhất là có tới 48 trạm BTS tại vùng lõm sóng không được phường, xã đồng ý lắp đặt. "Viettel kỳ vọng Sở sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để bảo đảm hạ tầng cho mạng 5G và 6G", ông Phong nêu.

Về phía MobiFone, ông Nguyễn Văn Nghị, Trưởng phòng Kinh doanh Hạ tầng số cho biết, doanh nghiệp đang vướng danh sách 132 vị trí 5G do các phường, xã chưa có đơn giá thống nhất. Do đó, MobiFone đề nghị Sở ban hành quy chuẩn đơn giá dùng chung đất công và cho phép triển khai lắp đặt ngay trong thời gian chờ phê duyệt. Bên cạnh đó, để thúc đẩy kinh tế số, Hà Nội cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa các mô hình mới như mạng riêng (private network)…

Ông Nguyễn Văn Nghị, Trưởng phòng Kinh doanh hạ tầng số Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Ảnh: L.M

Giải đáp trực tiếp các kiến nghị của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Kết nối và Hạ tầng số cho biết, về công tác quy hoạch, đơn vị đã tham mưu đưa định hướng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động vào quy hoạch chung của Thủ đô, đồng thời xử lý gần 50 quy hoạch chi tiết của các xã, phường từ đầu tháng 8.

Đối với các trạm BTS, phòng đã tham mưu văn bản đề nghị giữ nguyên các vị trí hiện tại nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, và sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo đối với các trường hợp cần di dời để vừa tiết kiệm chi phí vừa duy trì hạ tầng mạng lưới cho hơn 13.000 trạm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phòng tiếp tục nghiên cứu và tham mưu lãnh đạo Sở về cơ chế giá theo theo quy định đối với việc khai thác tài sản ngầm, tận dụng các mô hình thử nghiệm (sandbox) từ các doanh nghiệp lớn như Viettel và VNPT.

Về vấn đề thanh thải tuyến cáp ngầm, vốn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa Sở Xây dựng và điện lực, đơn vị sẽ tiếp tục tháo gỡ để đồng bộ tiến độ triển khai giữa các bên.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang. Ảnh: Lê Minh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, với các kiến nghị của các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ.

Trước mắt, sẽ lập nhóm công tác chung có sự tham gia, kết nối trực tiếp lãnh đạo Sở với lãnh đạo doanh nghiệp để xử lý nhanh chóng mọi kiến nghị; rà soát, cập nhật quy chế xây dựng trạm BTS trước khi ban hành. Sở cũng sẽ nghiên cứu, tham mưu HĐND thành phố ban hành nghị quyết ưu đãi về đất công, tài sản công, giảm tiền thuê đất cùng thủ tục cấp phép xây dựng cho ngành viễn thông.

Cùng với đó, Sở cũng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù để tạo bước đột phá, với các chính sách ưu đãi hỗ trợ 50% nguồn lực số cho các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, cùng mức hỗ trợ lên đến 30% tổng mức đầu tư khi doanh nghiệp xây dựng mới hoặc nâng cấp phòng lab, trung tâm R&D.