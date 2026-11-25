Hà Nội tồn lưu 100.000 tấn tro bay tại hai nhà máy điện rác

Ngày 25/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm "Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác".

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, cùng với sự phát triển của các nhà máy điện rác, vấn đề quản lý và xử lý tro bay đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Thủ đô.

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội cuối tháng 10 vừa qua, các thông tin cho biết lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin hiện khoảng 100.000 tấn.

Đây không chỉ là bài toán cần giải quyết trước mắt mà còn đòi hỏi những giải pháp căn cơ, lâu dài, bảo đảm an toàn môi trường.

Tọa đàm được tổ chức nhằm kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và đơn vị trực tiếp vận hành nhà máy điện rác, cùng trao đổi, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Nội.

"Với trách nhiệm của cơ quan báo chí Thủ đô, chúng tôi mong muốn thông qua chương trình truyền thông này tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, đồng hành cùng thành phố và các đơn vị liên quan trong việc nhận diện vấn đề, kết nối sáng kiến, lan tỏa những giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội", PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Khơi thông đầu ra, giải quyết lượng tro bay tồn lưu

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, nhà đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho biết, mỗi ngày nhà máy tiếp nhận, xử lý từ 4.000 - 5.000 tấn rác thải sinh hoạt, phát sinh khoảng 60 - 75 tấn tro bay.

Tọa đàm có sự tham gia của các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp.

Từ khi chính thức vận hành vào tháng 5/2022 đến nay, lượng tro bay tồn lưu tại nhà máy đã vượt 91.000 tấn, chiếm dụng khoảng 10.000m² mặt bằng.

Để kiểm soát các yếu tố nguy hại, nhà máy áp dụng quy trình thu gom, xử lý khép kín. Tro bay được hóa rắn, đóng bao và lưu giữ tối thiểu 15 ngày trước khi lấy mẫu phân tích.

Nếu các chỉ số nằm dưới ngưỡng giới hạn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2025/BNNMT về ngưỡng chất thải nguy hại, khối tro bay được xác định là chất thải rắn thông thường và đủ điều kiện đưa đi chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay nằm ở khâu đầu ra. Từ năm 2024, Công ty Thiên Ý Hà Nội đã xây dựng phương án kỹ thuật chôn lấp tro bay, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thẩm định và được đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế.

Dù vậy, việc tổ chức thực hiện vẫn chưa thể triển khai do cơ quan quản lý đang tìm kiếm đơn vị thứ ba đủ năng lực tiếp nhận, vận hành bãi chôn lấp.

Ông Đỗ Tiến Dũng đề xuất sớm tháo gỡ vướng mắc này để giải phóng lượng tro bay tồn đọng, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Theo đó, doanh nghiệp đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà máy, đơn vị phân tích, đơn vị chôn lấp và cơ quan giám sát.

Khi tro bay sau hóa rắn đạt khối lượng một lô 500 tấn, doanh nghiệp thuê đơn vị thứ ba độc lập lấy mẫu, phân tích chất lượng.

Sau khi có kết quả đạt quy chuẩn, tro bay được vận chuyển, bàn giao cho đơn vị vận hành bãi chôn lấp dưới sự giám sát trực tiếp của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội.

Về lâu dài, doanh nghiệp đề xuất Hà Nội sớm lựa chọn đơn vị vận hành bãi chôn lấp đủ năng lực; trong 1 - 2 năm tới lựa chọn công nghệ xử lý, tái chế phù hợp với đặc thù rác thải tại Việt Nam.

Đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật để tạo hành lang cho sản phẩm sau tái chế tiếp cận thị trường.

Minh bạch dữ liệu, kiểm soát độc lập để phòng ngừa rủi ro

Từ góc nhìn khoa học môi trường, GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cho rằng, để quản lý hiệu quả tro bay, trước hết cần phân định rõ trách nhiệm giữa doanh nghiệp đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy và cơ quan quản lý Nhà nước.

Lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin vào khoảng 100.000 tấn.

TP Hà Nội cần thành lập một đầu mối chuyên môn, có thể là tổ công tác hoặc nhóm liên ngành, thường xuyên tiếp nhận, tổng hợp và phân tích dữ liệu do nhà máy cung cấp. Việc kiểm soát cần được tiến hành liên tục, thay vì chỉ chờ đến những đợt kiểm tra định kỳ.

Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, cần đặc biệt lưu ý sự khác biệt giữa điện rác và nhiệt điện than. Nếu than có tính chất tương đối đồng nhất thì rác thải sinh hoạt có thành phần rất đa dạng, không ổn định.

Trong điều kiện rác chưa được phân loại triệt để tại nguồn, quá trình đốt càng cần được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế nguy cơ phát sinh các chất độc hại như dioxin và furan.

TP Hà Nội cần giám sát các thông số kỹ thuật của quá trình đốt, nhất là nhiệt độ buồng đốt và quá trình hạ nhiệt sau đốt. Đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ hình thành trở lại dioxin, furan.

Đối với phương án đóng rắn tro bay rồi đưa đến địa điểm tiếp nhận phù hợp, GS.TS Hoàng Xuân Cơ cho rằng đây là phương pháp được sử dụng tại nhiều nơi và có thể tiếp tục áp dụng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải kiểm định chất lượng sản phẩm sau xử lý, bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn trước khi xem xét phương án tiếp nhận hoặc sử dụng.

Ông cũng cho rằng Hà Nội cần sớm xác định địa điểm và phương thức tiếp nhận tro bay sau đóng rắn. Doanh nghiệp không thể tự quyết định toàn bộ khâu xử lý cuối cùng nếu chưa có phương án được cơ quan quản lý chấp thuận.

Thành phố cần chủ động bố trí không gian phù hợp, tránh tình trạng nhà máy phải chờ đợi trong khi chất thải tiếp tục phát sinh.

Đặc biệt, GS.TS Hoàng Xuân Cơ nhấn mạnh yêu cầu minh bạch dữ liệu. TP Hà Nội cần nắm chắc khối lượng tro bay phát sinh, lượng đã xử lý, lượng đang lưu giữ và địa điểm tiếp nhận cuối cùng.

Các thông số vận hành, kết quả quan trắc, phân tích mẫu và hồ sơ bàn giao phải được quản lý thống nhất, có khả năng đối chiếu, truy xuất. Đây là cơ sở để phát hiện sớm bất thường, đồng thời giúp người dân có thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động xử lý chất thải.

Ở góc độ vật liệu xây dựng, ông Tạ Văn Luân, Phó giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng) cho biết, tro bay điện rác có đặc điểm khác biệt so với tro bay từ các nhà máy nhiệt điện than.

Loại chất thải này thường có hàm lượng muối hòa tan cao, độ kiềm lớn và nguy cơ chứa các chất độc hại ở nồng độ đáng kể. Vì vậy, không thể sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng khi chưa được đánh giá và xử lý phù hợp.

Theo ông Luân, hiện có bốn nhóm công nghệ xử lý tro bay chủ yếu gồm ổn định hóa - hóa rắn, xử lý hóa học, xử lý nhiệt độ cao và công nghệ plasma. Không có một công nghệ duy nhất phù hợp với mọi loại tro bay.

Thành phần tro phụ thuộc vào nguồn rác đầu vào, công nghệ đốt, điều kiện vận hành và hệ thống xử lý khí thải của từng nhà máy. Vì vậy, cần căn cứ kết quả phân tích để lựa chọn công nghệ riêng hoặc kết hợp nhiều phương pháp.

Đối với hướng tái chế thành vật liệu xây dựng, sản phẩm sau xử lý phải đáp ứng đồng thời yêu cầu kỹ thuật và an toàn môi trường. Nếu sử dụng tro bay để sản xuất gạch xây, bê tông hoặc vật liệu làm đường, cần đánh giá các chỉ tiêu như cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn, độ hút nước, độ mài mòn và độ ổn định thể tích.

Đặc biệt, không thể chỉ căn cứ vào cường độ cơ học để kết luận sản phẩm an toàn. Cần thực hiện các phép thử ngâm chiết để đánh giá khả năng giải phóng kim loại nặng, muối hòa tan và những thành phần có nguy cơ khác; đồng thời kiểm tra độ bền lâu, khả năng thôi nhiễm sau các chu kỳ lão hóa, ngâm nước và khô - ướt.

Ông Tạ Văn Luân đề xuất xây dựng chương trình thí điểm trong khoảng 12 - 18 tháng, kết hợp nghiên cứu khoa học, kiểm chứng công nghệ và sản xuất thử nghiệm có kiểm soát.

Quá trình này cần có sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị nghiên cứu, tổ chức kiểm định độc lập và doanh nghiệp. Các kết quả thử nghiệm phải được kiểm chứng bởi phòng thí nghiệm có năng lực phù hợp, độc lập với đơn vị cung cấp công nghệ.

Ngoài tro bay đầu vào và sản phẩm đầu ra, cần theo dõi chất lượng nước thải, khí thải, bụi, bùn thải và các chất thải thứ cấp trong toàn bộ quá trình xử lý.