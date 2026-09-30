Hà Nội: Gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thông tin từ hội nghị cho thấy, theo báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hơn 60% doanh nghiệp gặp khó khi tìm khách hàng; 52,2% doanh nghiệp gặp khó trong tìm nguồn vốn; tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng chi từ 3% doanh thu trở lên cho các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hay có hợp tác khoa học công nghệ với các đối tác bên ngoài, đều chỉ đạt 3,9%.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, đến nay, sở đã tiếp nhận 124 kiến nghị, tập trung vào 6 nhóm vấn đề lớn, gồm: Vốn cho đổi mới công nghệ; thị trường và khách hàng; môi trường thử nghiệm và hạ tầng nghiên cứu; thể chế, công nhận và tài sản trí tuệ; dữ liệu và chuyển đổi số; nhân lực và liên kết viện - trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và cơ quan chức năng đã cùng nhau trao đổi qua 3 phiên đối thoại.

Phiên doanh nghiệp khoa học và công nghệ xoay quanh nội dung làm thế nào để công nghệ, sáng chế - tài sản quý nhất của doanh nghiệp, được định giá, được ghi nhận và trở thành nguồn vốn, thay vì chỉ có nhà xưởng, đất đai mới vay được ngân hàng?

Phiên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có nội dung làm thế nào để một ý tưởng mới đi từ hồ sơ thử nghiệm đến thị trường nhanh hơn; và nếu thử nghiệm chưa thành công thì doanh nghiệp được rút kinh nghiệm, được làm lại, chứ không bị coi là thất bại?

Phiên doanh nghiệp công nghệ số thảo luận về việc làm thế nào để dữ liệu, hạ tầng và các bài toán của Thủ đô trở thành thị trường cho công nghệ của doanh nghiệp Thủ đô; doanh nghiệp lớn dẫn dắt, doanh nghiệp nhỏ cùng tham gia, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ cùng hưởng lợi từ chuyển đổi số?

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị.

Chính sách phải đến được đúng đối tượng

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, muốn tháo gỡ điểm nghẽn thì không chờ doanh nghiệp tự tìm đến. Chính sách phải chuyển thành các luồng thực thi và phải chủ động tìm đến đúng đối tượng. Tối thiểu phải làm rõ các luồng về: Nhiệm vụ phát triển hạ tầng dùng chung, khởi nghiệp sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát, thương mại hóa và giao dịch công nghệ, tiếp cận vốn và đầu tư. Mỗi luồng đều phải có đầu mối điều hướng, tư vấn hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, đội ngũ cán bộ phụ trách và trạng thái xử lý có thể theo dõi được.

“Với từng luồng, phải xác định được nhóm đối tượng tiềm năng trên địa bàn để chủ động thông tin, mời, hướng dẫn và theo dõi”, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết.

Phiên đối thoại tại hội nghị.

Đối với hoạt động thử nghiệm có kiểm soát, đồng chí Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, đã thử nghiệm thì phải chấp nhận rủi ro. Nếu không thành công thì phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương công khai bản đồ năng lực nghiên cứu, phòng thí nghiệm, đo lường kiểm định có thể dùng chung trên địa bàn để doanh nghiệp biết ở đâu có thiết bị mình cần, tiêu chuẩn đáp ứng, chi phí và chính sách hỗ trợ ra sao.

Đối với doanh nghiệp công nghệ số, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội tổ chức các đợt kết nối theo ngành giữa doanh nghiệp công nghệ trong nước với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, cách làm phải thay đổi theo hướng lấy nhu cầu trước, tìm giải pháp sau. Trước mỗi đợt kết nối, phải làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI để xem doanh nghiệp cần công nghệ gì, phần mềm gì, tự động hóa khâu nào, tiêu chuẩn ra sao, rồi mới lựa chọn doanh nghiệp trong nước đáp ứng.