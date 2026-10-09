Hà Nội giới thiệu sách về Quốc Tử Giám tại Hội Sách quốc tế Frankfurt 2026

Hội Sách quốc tế Frankfurt lần thứ 78 - năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 11-10, tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt, thành phố Frankfurt am Main (Cộng hòa Liên bang Đức), quy tụ đông đảo các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và đối tác trong ngành xuất bản trên thế giới.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Không gian sách Việt Nam tại Hội Sách quốc tế Frankfurt 2026.

Tham gia sự kiện, đoàn công tác thành phố Hà Nội Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương làm Trưởng đoàn, mang đến nhiều đầu sách tiêu biểu về lịch sử, văn hóa Hà Nội và Việt Nam. Trong đó, các ấn phẩm, tư liệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam là điểm nhấn, góp phần giới thiệu những giá trị di sản, truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục lâu đời của dân tộc.

Sáng 7-10, lễ khai mạc Không gian sách Việt Nam tại Hội Sách quốc tế Frankfurt 2026 được tổ chức dưới sự chủ trì của Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phối hợp với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà xuất bản, đơn vị phát hành.

Tham dự buổi lễ có ông Lưu Xuân Đồng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt; bà Nicole Grüner, Giám đốc Tài chính và Kinh doanh của Tổ chức Hội sách Frankfurt, cùng đại diện các nhà xuất bản trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự khai mạc Không gian sách Việt Nam tại Hội Sách quốc tế Frankfurt 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hoàng Hải Long cho rằng: Tại kỳ hội chợ này, ngành Xuất bản Việt Nam tập trung thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các nhà xuất bản Việt Nam với các đối tác quốc tế nhằm đẩy mạnh trao đổi, mua bán bản quyền hai chiều. Đồng thời tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua các diễn đàn chuyên đề của khu vực. Cùng với đó, cập nhật, học hỏi kinh nghiệm phát triển xuất bản số, chuyển thể nội dung đa phương tiện và mô hình quản trị xuất bản từ bạn bè quốc tế.

Tham gia hội sách lớn nhất thế giới đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026), đoàn công tác thành phố Hà Nội chú trọng giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết: “Đến với Hội Sách quốc tế Frankfurt năm nay, bên cạnh việc giới thiệu sách, tư liệu tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của Hà Nội và Việt Nam, điểm nhấn của không gian sách Hà Nội là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026), nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, các danh nhân khoa bảng Thăng Long - Hà Nội và Di sản tư liệu thế giới 82 Bia đề danh Tiến sĩ; lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” tới kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế”.

Hình ảnh buổi làm việc với bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt.

Cũng trong ngày 7-10, đoàn công tác thành phố Hà Nội cùng Cục Xuất bản và Thư viện đã có buổi làm việc với bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội chợ sách Frankfurt. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào lĩnh vực xuất bản và công nghiệp văn hóa, qua đó mở ra cơ hội tăng cường kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Hằng năm, Hội Sách quốc tế Frankfurt thu hút hơn 7.000 đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc Việt Nam tham gia sự kiện năm 2026 tiếp tục thể hiện nỗ lực chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước đưa tri thức và các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc thế giới.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội cùng Cục Xuất bản và Thư viện, đoàn thành phố Hồ Chí Minh thăm và tặng sách cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn thành phố Hà Nội cùng Cục Xuất bản và Thư viện, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, làm việc và trao tặng sách cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối văn hóa, lan tỏa tri thức, đồng thời thắt chặt mối liên hệ giữa Thủ đô Hà Nội với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Không chỉ giới thiệu sách, Không gian sách Hà Nội - Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động giao dịch bản quyền, giới thiệu sách xuất bản trong nước với các đối tác, nhà xuất bản nước ngoài, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm, giúp công chúng tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động.

Một số hình ảnh du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Không gian sách Hà Nội - Việt Nam.

Nổi bật là trải nghiệm in rập bản khắc sách học thời xưa tại Quốc Tử Giám, in họa tiết từ Di sản tư liệu thế giới 82 bia đề danh Tiến sĩ, in tranh Đông Hồ trên giấy dó và thực hành khâu sách thủ công…

Cùng với đó là hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, di sản văn hóa Hà Nội - Việt Nam thông qua phim tài liệu, ấn phẩm xúc tiến, bản đồ, tờ rời, tờ gấp; tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; sách về làng nghề truyền thống và ẩm thực Hà Nội; giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản tiêu biểu của Hà Nội.