Hà Nội: Giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng chưa đồng nghĩa với việc trúng tuyển

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Động thái được Sở Nội vụ Hà Nội đưa ra sau khi công bố kết quả Kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên TP. Hà Nội năm 2026, đơn vị này đã nhận được một số phản ánh, kiến nghị liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu, việc thẩm định hồ sơ và kết quả xét thăng hạng.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết Kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 được tổ chức theo Đề án đã được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phê duyệt, và các quy định có hiệu lực tại thời điểm tổ chức.

Nội dung xét là thẩm định hồ sơ theo tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng hạng. Việc xác định người trúng tuyển còn căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt, và thứ tự ưu tiên quy định tại Đề án. Do đó, việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự xét không đồng nghĩa với việc được công nhận trúng tuyển.

Chỉ tiêu xét thăng hạng được xác định căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hạng chức danh nghề nghiệp của cơ sở giáo dục không còn chỉ tiêu theo phương án được phê duyệt, không thực hiện xét thăng hạng trong kỳ xét này.

Trường hợp số người dự xét bằng hoặc ít hơn chỉ tiêu trong cơ sở giáo dục, người trúng tuyển là người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng đăng ký.

Trường hợp số người dự xét nhiều hơn chỉ tiêu, thực hiện thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện; xác định thông tin ưu tiên đối với người đủ điều kiện; tổng hợp vào phiếu thống nhất thẩm định hồ sơ và xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên, đến hết chỉ tiêu của hạng chức danh nghề nghiệp theo phương án được phê duyệt.

Khi số người đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhiều hơn chỉ tiêu trong cùng phạm vi xét, thứ tự ưu tiên được xem xét lần lượt như sau: Thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận; viên chức nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn; viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.

Tiêu chí tiếp theo chỉ được xem xét khi tiêu chí liền trước chưa xác định được người trúng tuyển; không thực hiện cộng điểm giữa các tiêu chí.

Theo Sở Nội vụ, Đề án không quy định việc phúc khảo độc lập đối với kết quả thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên, khi có phản ánh cụ thể về nhầm lẫn thông tin, tài liệu đã nộp chưa được xem xét, sai sót trong thẩm định hoặc áp dụng tiêu chí, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đã nộp đúng hạn, phiếu thẩm định và tài liệu của kỳ xét.

Sở Nội vụ cũng khẳng định không tiếp nhận tài liệu mới nhằm bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện hoặc thay đổi thông tin về thành tích sau thời hạn nộp hồ sơ, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định pháp luật có quy định khác.

Việc kiểm tra, đối chiếu không đồng nghĩa với việc tự sửa hồ sơ, phiếu thẩm định, hoặc thay đổi kết quả khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết trước đó hồi tháng 6 năm nay, đơn vị này cũng đã gửi công văn đề nghị các xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện; rà soát, tổng hợp danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét trên cơ sở đề xuất và hồ sơ của các cơ sở giáo dục.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử dự xét và việc quản lý, lưu giữ hồ sơ đăng ký.

Vì vậy, khi rà soát các nội dung phản ánh, kiến nghị sau công bố kết quả, cơ quan đầu mối cần kiểm tra toàn bộ quá trình hướng dẫn, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, lập danh sách và chuyển hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của mình; xác định nội dung đã được kiểm tra, xác nhận và nội dung cần đề nghị Sở Nội vụ đối chiếu.

Ủy ban nhân dân các xã, phường là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp đơn và ý kiến của viên chức thuộc các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đối với các trường, đơn vị trực thuộc.

Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các đơn vị khi thông tin cho cho viên chức, cần trả lời đúng nội dung phản ánh, kiến nghị; nêu rõ căn cứ và kết quả rà soát đối với từng trường hợp, không khẳng định hoặc cam kết thay đổi kết quả khi việc kiểm tra chưa hoàn tất, và chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.