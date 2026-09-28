UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao hơn 273ha đất tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu. Đây là đợt giao đất thứ 2 cho doanh nghiệp triển khai dự án có tổng diện tích gần 700ha.

Cụ thể, trong hơn 273ha đất được giao lần này, khoảng 384.000m² được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng; hơn 340.000m² dành cho nhà ở tái định cư.

Hà Nội giao thêm 273ha đất cho khu đô thị gần 700ha ở Đông Anh.

Dự án cũng bố trí hơn 25.000m² đất để xây dựng nhà ở xã hội, khoảng 122.000m² đất thương mại, dịch vụ và hơn 208.000m² dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh.

Phần diện tích lớn nhất, hơn 1,65 triệu m², được dành cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, khu tập luyện thể dục thể thao và các công trình văn hóa phục vụ cộng đồng.

Trước đó, cuối tháng 7, Hà Nội đã giao hơn 156ha đất cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng trong đợt đầu. Như vậy, qua 2 đợt, doanh nghiệp đã được giao tổng cộng hơn 429ha đất để triển khai dự án.

Khu đô thị đa mục tiêu được thực hiện tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, gồm 3 khu đất với tổng diện tích gần 700ha. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư cùng hệ thống hạ tầng, tiện ích và dịch vụ. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3/2029.

Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng. Ông Trần Đăng Khoa, còn được biết đến với tên Khoa "khàn", sở hữu 40% vốn và giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng nhanh trong thời gian ngắn. Từ 1.500 tỷ đồng khi thành lập, vốn điều lệ tăng lên 9.200 tỷ đồng vào tháng 2/2026, lên 12.800 tỷ đồng vào tháng 6 và đạt 39.450 tỷ đồng vào đầu tháng 8.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, vốn điều lệ của Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng đã tăng hơn 26 lần so với thời điểm thành lập.

Ông Trần Đăng Khoa hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco.