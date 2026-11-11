Hà Nội giao hơn 8.600 m2 đất triển khai dự án nhà ở xã hội tại xã Phúc Thịnh

Hàng chục dự án nhà ở xã hội đang được triển khai trên địa bàn xã Phúc Thịnh. Ảnh minh hoạ.

Vị trí, ranh giới, diện tích 8.611m² đất xác định tại Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-03, tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Virtual Design Việt Nam lập, được Phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh xác nhận phù hợp với quy hoạch.

Trong tổng diện tích 8.611m² đất, có 6.889m² đất nhà ở xã hội. Chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm, được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

1.722m² đất nhà ở thương mại. Chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

UBND thành phố Hà Nội giao Công ty cổ phần dịch vụ Trường học Quang Minh có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Phúc Thịnh để xác định nguồn gốc đất. Đồng thời, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế Thành phố để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Thành phố giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các Sở có liên quan; Thuế Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần dịch vụ Trường học Quang Minh thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.