Hà Nội giao hơn 8.600 m² đất làm dự án nhà ở xã hội Thụy Hà

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 6108/QĐ-UBND giao đất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh để thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Thụy Hà tại xã Phúc Thịnh.

Theo quyết định, tổng diện tích đất được giao là 8.611 m². Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-03, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Virtual Design Việt Nam lập, được Phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh xác nhận phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được điều chỉnh.

Cụ thể, khu đất thuộc các ô LK1, LK2, LK3, LK4 thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất BH1, xã Phúc Thịnh. Quy hoạch chi tiết khu vực này được UBND xã Phúc Thịnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 12148/QĐ-UBND ngày 30/9/2026.

Trong tổng diện tích đất được giao, 6.889 m² được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định giao đất. Đối với chủ sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất gắn với căn hộ và phần diện tích đất sử dụng chung được cấp giấy chứng nhận theo thời hạn ổn định lâu dài.

Hình thức giao đất đối với phần diện tích này là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phần diện tích còn lại 1.722 m² được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại. Chủ đầu tư được sử dụng đất trong thời hạn 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Hình thức giao đất cũng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh liên hệ với UBND xã Phúc Thịnh để xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án; làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Thuế TP để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Các sở, ngành liên quan được giao kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.