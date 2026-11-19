Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6108/QĐ-UBND giao 8.611 m² đất tại xã Phúc Thịnh cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Thụy Hà. Dự án đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 09/7/2026.

Theo quyết định, trong tổng diện tích đất được giao, có 6.889 m² đất xây dựng nhà ở xã hội và 1.722 m² đất nhà ở thương mại. Cả hai phần diện tích đều có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực. Người mua căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Về hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với cả hai phần diện tích. Tuy nhiên, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với phần đất xây dựng nhà ở xã hội; phần đất nhà ở thương mại phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thành phố giao đất theo phương thức không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh phối hợp với UBND xã Phúc Thịnh xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án; liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin địa chính, xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, xác định mốc giới và nhận bàn giao đất trên thực địa.

Đối với nghĩa vụ tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm xác định và hướng dẫn doanh nghiệp nộp khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có). Thuế TP Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác theo quy định.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư sử dụng đất đúng mục đích, phạm vi và ranh giới được giao; triển khai dự án tuân thủ các quy định về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, UBND TP Hà Nội sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND xã Phúc Thịnh được giao giám sát, kiểm tra quá trình quản lý, sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thiện thủ tục đưa phần diện tích đất thực hiện khu nhà ở xã hội Thụy Hà ra khỏi quy mô, phạm vi dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư BH1, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh (cũ).