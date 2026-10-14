Hà Nội giao hơn 8.000m² đất xây dựng khu nhà ở xã hội tại Thư Lâm

Hà Nội giao Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Thành Đô Capital 8.051m² đất tại xã Thư Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội xã Thư Lâm.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ sử dụng đất quy hoạch QH-02, tỷ lệ 1/500, do Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam lập năm 2026. Bản đồ được UBND xã Thư Lâm phê duyệt kèm Quyết định số 8230/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại các lô đất NOXH1, NOXH2 thuộc khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (nay thuộc xã Thư Lâm), TP. Hà Nội.

Trong tổng diện tích 8.051m² được giao, có 5.706m² đất xây dựng nhà ở xã hội cao tầng và 1.608,5m² đất xây dựng nhà ở liền kề, thuộc loại hình nhà ở thương mại. Hai phần diện tích này có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Phần diện tích còn lại 736,5m² được bố trí cho các hạng mục công cộng, gồm 60m² đất hạ tầng kỹ thuật, 277,1m² đất cây xanh và 399,4m² đất giao thông. Các diện tích này được sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh.

Việc phân định cụ thể diện tích đất cho từng hạng mục là cơ sở để chủ đầu tư triển khai dự án theo quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm mục đích sử dụng đất theo quyết định của thành phố.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Thành Đô Capital thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đất đai, tài chính, xây dựng và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp phải liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất tạm nộp; xác định mốc giới và nhận bàn giao đất trên thực địa. Đồng thời, chủ đầu tư liên hệ Thuế thành phố để được hướng dẫn nộp các khoản tiền sử dụng đất, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác, nếu có.

Đối với hoạt động xây dựng, doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng, nếu thuộc trường hợp phải cấp phép, và tổ chức thi công theo quy định.

UBND xã Thư Lâm có trách nhiệm phối hợp xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án, nếu có. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn hoàn trả số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước giao đất có nguồn gốc từ đất chuyên trồng lúa để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Sau khi hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ liên quan, doanh nghiệp liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư và người mua căn hộ, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định. Việc trao giấy chứng nhận được thực hiện đối với người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan và Thuế TP. Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.