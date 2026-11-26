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UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6347/QĐ-UBND, giao 3.470 m² đất tại xã Phúc Thịnh cho Công ty Cổ phần Cơ điện và PCCC Long Biên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phúc Thịnh. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng QH-02, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn DSG lập năm 2026. Phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh xác nhận bản vẽ phù hợp với Văn bản số 4218/UBND-KT ngày 11/9/2026 của UBND xã Phúc Thịnh về việc chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc tại ô đất xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất B1 phía Nam thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (cũ), nay là xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội.

Khu đất được xác định là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất đối với chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định giao đất. Đối với người mua căn hộ, chủ sở hữu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ và diện tích đất sử dụng chung theo quy định, với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.

Về hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng Công ty Cổ phần Cơ điện và PCCC Long Biên được miễn tiền sử dụng đất. Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng phần diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. UBND TP Hà Nội giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND TP yêu cầu Công ty Cổ phần Cơ điện và PCCC Long Biên liên hệ UBND xã Phúc Thịnh để xác định diện tích đất có nguồn gốc đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và cơ quan Thuế TP để thực hiện các thủ tục liên quan.

Các sở, ngành và cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quyết định giao đất.