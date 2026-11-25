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Theo Quyết định số 6283/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội giao 3.215,69 m² đất tại xã Thiên Lộc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Long Biên để triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tân Thiên Lộc. Doanh nghiệp có trụ sở tại Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội.

Khu đất có vị trí tại các ô đất ký hiệu LK-02, LK-03, nay được điều chỉnh thành OXH01 và OTM01, thuộc khu vực dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất Đông thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (cũ). Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ sử dụng đất quy hoạch tỷ lệ 1/500, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết và được UBND xã Thiên Lộc phê duyệt tại Quyết định số 10676/QĐ-UBND ngày 22/9/2026.

Trong tổng diện tích được giao, 2.573 m² dành để xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Phần diện tích còn lại 642,69 m² được sử dụng xây dựng nhà ở thương mại, chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài; chủ sở hữu căn hộ cũng được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích căn hộ và phần diện tích đất sử dụng chung với thời hạn ổn định lâu dài theo quy định.

Trước đó, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tân Thiên Lộc đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Long Biên tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 02/6/2026.

UBND TP giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Long Biên xác định giá đất, nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác định mốc giới, nhận bàn giao đất trên thực địa; đồng thời sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, triển khai dự án theo quy hoạch và tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Chủ đầu tư phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao thực địa. Trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ 24 tháng so với tiến độ dự án, doanh nghiệp được gia hạn tối đa 24 tháng và phải nộp khoản tiền tương ứng. Hết thời hạn gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, thành phố sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành và UBND xã Thiên Lộc phối hợp hướng dẫn, thực hiện thủ tục liên quan, đồng thời kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và triển khai xây dựng công trình, bảo đảm đúng mục đích, quy hoạch và quy định pháp luật.