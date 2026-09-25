Hà Nội giao hơn 273 ha đất đợt 2 cho doanh nghiệp làm khu đô thị đa mục tiêu

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 5238/QĐ-UBND giao 2.733.173 m² (hơn 273 ha) đất đợt 2 tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện Dự án Khu đô thị đa mục tiêu. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 thuộc hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2026.

Hồ sơ quy hoạch được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận phù hợp với Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của UBND TP Hà Nội và Văn bản số 5047/QHKT-BSH+HTKT ngày 23/7/2026. Ranh giới khu đất giao đợt 2 cũng được xác định theo bản vẽ và hồ sơ tính diện tích do Công ty CP Địa tin học Việt lập ngày 07/9/2026.

Trong tổng diện tích hơn 2,73 triệu m² được giao, đất xây dựng nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng chiếm 384.327 m². Đất xây dựng nhà ở tái định cư có diện tích 340.221 m², gồm 80.704 m² đất nhà ở tái định cư cao tầng và 259.517 m² đất nhà ở tái định cư thấp tầng.

Dự án dành 25.334 m² đất để xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ có diện tích 122.494 m²; đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh là 208.067 m².

Phần diện tích còn lại, khoảng 1,65 triệu m², được bố trí cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, tập luyện thể dục thể thao và các công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP Hà Nội và Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Các sở, ngành liên quan và Thuế TP Hà Nội được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành để kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định pháp luật. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.