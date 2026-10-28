Theo Quyết định số 5960/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký, thành phố giao 2.983,8 m² đất tại xã Sơn Đồng cho Công ty CP Phát triển bất động sản Thành Đô Capital để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng.

Diện tích đất được giao nằm tại ô đất ký hiệu OXH, thuộc vị trí X1 trong khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Đồng. Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500, thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được UBND xã Sơn Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 24/8/2026.

Hà Nội giao gần 3.000 m² đất triển khai dự án nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng. (Ảnh minh họa)

Theo quyết định, khu đất có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định giao đất. Đối với chủ sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận theo quy định, với thời hạn ổn định lâu dài đối với phần diện tích thuộc phạm vi được pháp luật quy định.

Đáng chú ý, thành phố thực hiện giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan.

Trước đó, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 10/11/2025. Việc giao đất lần này tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan, tiến tới triển khai dự án theo quy định.

Chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển bất động sản Thành Đô Capital, có trụ sở tại nhà số 02, liền kề 05, Khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Theo quyết định của thành phố, doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được giao; triển khai dự án tuân thủ các quy định về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp phải phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định ranh giới, bàn giao đất trên thực địa và hoàn thành những nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định. Trường hợp trong phạm vi dự án có đất chuyên trồng lúa, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng quy định thời hạn đưa đất vào sử dụng. Cụ thể, trong vòng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp phải đưa đất vào sử dụng. Nếu không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, chủ đầu tư có thể được xem xét gia hạn không quá 24 tháng và phải nộp khoản tiền bổ sung tương ứng theo quy định. Hết thời gian gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, thành phố sẽ thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và hướng dẫn các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng nếu thuộc trường hợp phải cấp phép, đồng thời giám sát việc xây dựng công trình theo quy hoạch được chấp thuận và giấy phép được cấp.

UBND xã Sơn Đồng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi dự án; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.