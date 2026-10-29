Hà Nội giao gần 1,15ha đất tại Đông Anh phát triển nhà ở xã hội

Hà Nội giao 11.458m2 đất tại xã Đông Anh cho hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Amaccao xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an và nhà liền kề thương mại.

Khu đất tại Đông Anh được Hà Nội giao cho hai doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VinaDic) và Công ty cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam để triển khai hai dự án nhà ở tại xã Đông Anh.

Theo đó, VinaDic được giao 4.571m2 đất tại khu A5, gần quốc lộ 3. Trong tổng diện tích này, 3.661m2 được sử dụng để xây dựng chung cư nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ công an; 910m2 còn lại được bố trí phát triển nhà liền kề thương mại.

Tại khu vực phía tây đường Đản Dị, Công ty cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam được giao 6.887m2 đất. Trong đó, diện tích dành cho chung cư nhà ở xã hội là 5.537m2, còn 1.350m2 được sử dụng để xây dựng nhà liền kề thương mại.

Tổng diện tích đất được giao cho hai doanh nghiệp đạt 11.458m2, tương đương gần 1,15ha. Trong đó, khoảng 9.198m2 dành cho nhà ở xã hội và 2.260m2 dành cho nhà liền kề thương mại.

Theo quy định áp dụng đối với các dự án, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Phần đất phát triển nhà liền kề thương mại có thời hạn sử dụng 50 năm.

Trước đó, hai dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện.

VinaDic và Công ty cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam đều thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Amaccao. Ngoài hai khu đất tại Đông Anh, một doanh nghiệp thuộc nhóm này cũng được Hà Nội giao hơn 4.000m2 đất tại thôn Lễ Pháp, xã Phúc Thịnh, vào tháng 6 để phát triển nhà ở xã hội.

Theo thông tin được công bố, ba dự án tại Đông Anh và Phúc Thịnh dự kiến cung cấp tổng cộng hơn 570 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.750 người.

Về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang theo dõi 187 dự án, trong đó có 30 dự án dành cho lực lượng vũ trang.

Tổng diện tích đất của các dự án này khoảng 709ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 365.600 tỷ đồng và quy mô gần 168.900 căn hộ.

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