Hà Nội giao đất tại xã Tây Phương cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thùy Chi/VGP)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 5989/QĐ-UBND giao, cho thuê 64.103 m² (hơn 6,4 ha) đất tại xã Tây Phương cho Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Quang Trung - Thạch Thất.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ sử dụng đất quy hoạch QH-03, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần GTDGROUP lập tháng 7/2026. Bản đồ đã được Phòng Kinh tế xã Tây Phương xác nhận phù hợp với Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND xã Tây Phương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án.

Theo phương án sử dụng đất, trong tổng diện tích 64.103 m², có 29.766,61 m² được bố trí xây dựng công trình nhà ở xã hội; 7.246,50 m² xây dựng công trình nhà ở thương mại và 152,83 m² xây dựng công trình thương mại, dịch vụ. Phần diện tích còn lại 26.937,06 m² được dành cho các công trình hạ tầng và tiện ích phục vụ khu dân cư. Cụ thể, đất xây dựng trường mầm non, nhà trẻ là 2.255 m²; bãi đỗ xe 478,19 m²; cây xanh công cộng 3.899,53 m²; hạ tầng kỹ thuật 662,17 m²; giao thông nội bộ 17.222,87 m² và đất hoàn trả kênh mương 2.419,3 m².

UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP Hà Nội, Sở Tài chính và Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Các sở, ngành và Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.