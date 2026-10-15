Hà Nội giao đất tại Vĩnh Thanh cho Địa ốc HK làm nhà ở xã hội

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP/Thùy Chi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5716/QĐ-UBND về việc giao 5.337 m² đất tại xã Vĩnh Thanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc HK để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Khu B cầu Thăng Long.

Theo quyết định, vị trí và ranh giới khu đất được xác định tại bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500, thuộc ô đất ký hiệu CT-02 trong đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cầu Thăng Long. Hồ sơ quy hoạch do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng POLYTEC Việt Nam lập, được UBND xã Vĩnh Thanh phê duyệt kèm theo Quyết định số 4636/QĐ-UBND ngày 28/7/2026. Ranh giới khu đất cũng được xác định theo bản định vị mốc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND xã Vĩnh Thanh lập ngày 28/4/2026.

Khu đất được giao với mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định giao đất. Đối với chủ sở hữu căn hộ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo quy định, trong đó thời hạn sử dụng đối với diện tích căn hộ và phần diện tích đất sử dụng chung thuộc các trường hợp được quy định là ổn định lâu dài.

Về hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhưng chủ đầu tư được miễn khoản tiền này theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. Việc giao đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất, căn cứ các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết liên quan của Quốc hội.

UBND TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc HK liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế TP Hà Nội và Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội được giao chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.