Hà Nội giao đất tại Phúc Thịnh xây nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an

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UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6140/QĐ-UBND giao đất cho Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại thôn Lễ Pháp, xã Phúc Thịnh.

Dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 2488/QĐ-BCA-H02 ngày 08/5/2026. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phù hợp với văn bản chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng của UBND xã Phúc Thịnh.

Theo quyết định, trong tổng diện tích 4.074 m² được giao, có 3.274 m² đất xây dựng nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an và 800 m² đất xây dựng nhà ở thương mại. Cả hai phần diện tích đều được xác định mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định giao đất. Đối với phần nhà ở xã hội, chủ đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở. Chủ sở hữu căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thời hạn ổn định lâu dài.

Với 800 m² đất xây dựng nhà ở thương mại, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Sau khi được giao đất, Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Phúc Thịnh xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án. Doanh nghiệp đồng thời làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, xác định mốc giới và thực hiện bàn giao đất trên thực địa.

Trường hợp khu đất có nguồn gốc từ đất chuyên trồng lúa, chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ nộp hoàn trả khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định. Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác nếu phát sinh.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất, bàn giao đất trên thực địa và hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư và người mua nhà. Sở Tài chính phối hợp với UBND xã Phúc Thịnh hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất trồng lúa; Thuế TP Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp khác theo quy định.

UBND xã Phúc Thịnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, mốc giới; xác định diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng (nếu có) và triển khai xây dựng theo quy định.

Chủ đầu tư phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao thực địa. Trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với dự án, doanh nghiệp được gia hạn tối đa 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng. Hết thời hạn gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, UBND TP Hà Nội sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại theo quy định.