Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6088/QĐ-UBND giao 1.559,07 m² đất tại xã Đan Phượng cho Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đông Dương để thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã được thành phố chấp thuận tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 03/4/2026.

Khu đất được giao có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, với vị trí và ranh giới xác định theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án. Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực; người mua căn hộ được cấp giấy chứng nhận với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Về hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Việc giao đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đông Dương liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định mốc giới, nhận bàn giao đất trên thực địa sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan; thực hiện các thủ tục về phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có); liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được giao; triển khai dự án tuân thủ các quy định về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, thành phố sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư, người mua căn hộ. Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng (nếu có), giám sát công trình thực hiện theo quy hoạch được chấp thuận và hướng dẫn nghiệm thu khi hoàn thành.

UBND xã Đan Phượng có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình, bảo đảm khu đất được sử dụng đúng mục đích, ranh giới và quy định liên quan.