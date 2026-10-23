UBND TP Hà Nội vừa ban hành hai quyết định giao đất để thực hiện các dự án nhà ở dành cho lực lượng công an tại xã Đông Anh.

Cụ thể, thành phố giao 4.571m² đất tại khu A5, gần quốc lộ 3, cho Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VinaDic). Trong diện tích này, 3.661m² được sử dụng để xây dựng chung cư nhà ở xã hội, phần còn lại 910m² dành phát triển nhà liền kề thương mại.

Hà Nội giao đất làm hai dự án nhà ở xã hội cho công an tại Đông Anh (Ảnh minh họa).

Cùng ngày, Hà Nội giao 6.887m² đất tại khu vực phía tây đường Đản Dị cho Công ty cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam. Trong đó, 5.537m² được bố trí xây dựng chung cư nhà ở xã hội và 1.350m² dành cho nhà liền kề thương mại.

Như vậy, tổng diện tích đất được giao tại hai dự án là 11.458m², tương đương gần 1,15ha. Trong đó, khoảng 9.198m² dành xây dựng chung cư nhà ở xã hội, còn 2.260m² được sử dụng phát triển nhà liền kề thương mại.

Theo quy định, diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất. Đối với phần đất phát triển nhà liền kề thương mại, thời hạn sử dụng là 50 năm.

Trước đó, hai dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện.

VinaDic và Công ty cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam đều thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Amaccao. Tháng 6 vừa qua, một doanh nghiệp khác trong nhóm này cũng được Hà Nội giao hơn 4.000m² đất tại thôn Lễ Pháp, xã Phúc Thịnh để phát triển nhà ở xã hội.

Theo thông tin công bố, ba dự án tại Đông Anh và Phúc Thịnh dự kiến cung cấp hơn 570 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.750 người.

Về tổng thể, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang theo dõi 187 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 30 dự án dành cho lực lượng vũ trang. Tổng diện tích đất của các dự án khoảng 709ha, với vốn đầu tư dự kiến 365.600 tỷ đồng và quy mô gần 168.900 căn hộ.