Cuộc đua tranh huy chương diễn ra quyết liệt ở cả 2 nội dung nam và nữ. Ảnh: HTV

Trong ngày tranh tài cuối cùng, hai bộ huy chương ở nội dung Master nam và Master nữ tiếp tục chứng kiến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Ở nội dung Master nữ, Huỳnh Thị Thanh Trang (Cần Thơ) thi đấu nổi bật để giành HCV. Nguyễn Thị Huyền Thảo mang về HCB cho đoàn Hà Nội, còn Bùi Yến Nhi (Ninh Bình) đứng thứ ba, nhận HCĐ.

Các vận động viên tranh tài môn bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: HTV

Trong khi đó, ở nội dung Master nam, Lê Minh Đức (TP Hồ Chí Minh) giành chiến thắng để bước lên bục cao nhất. Đoàn Công an nhân dân có hai vận động viên góp mặt trong nhóm nhận huy chương, với Lê Hoàng Khôi giành HCB và Nguyễn Phúc Gia Đăng giành HCĐ.

Kết thúc môn Bowling, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Xếp thứ hai là Cần Thơ với 4 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ; Công an nhân dân đứng thứ ba với 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đà Nẵng (1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ), TP Hồ Chí Minh (1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ) và Ninh Bình (3 HCB, 1 HCĐ).

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Thư

Việc bảo vệ vị trí dẫn đầu đến ngày thi đấu cuối cùng cho thấy sự ổn định về phong độ cũng như chiều sâu lực lượng của Bowling Hà Nội. Trong bối cảnh nhiều đơn vị có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, thành tích của các vận động viên Thủ đô là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời khẳng định vị thế của Hà Nội ở môn thể thao này.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cũng cho thấy Bowling đang có sự phát triển tại nhiều địa phương, đơn vị. Sự cạnh tranh ở các nội dung, cùng việc huy chương được phân bổ cho nhiều đoàn, góp phần tạo động lực để các đơn vị tiếp tục đầu tư lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ chuyên môn trong thời gian tới.