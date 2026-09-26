Hà Nội giành giải Nhất Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực đồng bằng sông Hồng

Tối 25-9, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bế mạc Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực III các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu tới dự lễ bế mạc. Ảnh: PV

Liên hoan diễn ra trong hai ngày 24 và 25-9, với sự tham gia của 5 đội nghệ thuật quần chúng người cao tuổi đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn Nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thành phố Hà Nội giành giải Nhất tại Liên hoan. Ảnh: PV

Các đoàn đã mang đến nhiều tiết mục dân ca đặc sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp văn hóa truyền thống. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, các tiết mục cho thấy sự sáng tạo và chiều sâu nội dung, góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tặng Cờ và trao thưởng của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, 1 giải Xuất sắc thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh Ninh Bình; 2 giải Nhất thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thành phố Hà Nội và Đoàn Nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thành phố Bắc Ninh;

Ban tổ chức trao tặng Cờ của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho 2 đơn vị giành giải Nhất. Ảnh: PV

Đoàn Nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thành phố Hà Nội vinh đủ đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan. Ảnh: PV

Riêng Hội Người cao tuổi Hà Nội còn giành thêm 3 giải chuyên đề với các tiết mục: hát xẩm "Xẩm Chợ Đồng Xuân"; hát văn "Dẫu đẹp Hồ Gươm" đạt giải Xuất sắc; và giải Đơn vị có phần giới thiệu hay nhất. Đáng chú ý, tiết mục hát ca trù "Chơi Hồ Tây" của Nguyễn Khuyến, do các thành viên Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ biểu diễn, đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự hòa quyện độc đáo giữa lời thơ, giọng đào nương, đàn đáy, phách và trống chầu, tái hiện sinh động bức tranh thi vị về cảnh sắc Hồ Tây và tâm hồn tao nhân trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người đất Kinh kỳ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Lam đánh giá cao công tác tổ chức cũng như tinh thần, khí thế thi diễn của các đoàn; khẳng định những lời ca, tiếng hát tại Liên hoan đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, nhắc nhớ cội nguồn và truyền thống văn hóa dân tộc. Ông đề nghị các cấp hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch địa phương để duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, đưa mỗi thôn, bản, tổ dân phố trở thành không gian văn hóa gắn kết cộng đồng.

Liên hoan có sự tham gia của 5 đội nghệ thuật quần chúng người cao tuổi. Ảnh: PV

Các đại biểu, cán bộ hội viên người cao tuổi tham dự Liên hoan. Ảnh: PV

Thành công của Liên hoan được kỳ vọng sẽ tạo động lực để phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Người cao tuổi trong khu vực tiếp tục phát triển; đồng thời, mỗi hội viên cao tuổi trở về địa phương sẽ là một hạt nhân, một tuyên truyền viên tích cực, truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.