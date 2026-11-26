Nguyễn Tuấn Anh đoạt Huy chương Vàng và lập kỷ lục mới. (Ảnh: MINH GIANG)

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026-Cúp VinFast nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khép lại trên sân Vinpearl Golf Léman (Thành phố Hồ Chí Minh) tối 26/11 với dấu ấn nổi bật của hai golfer trẻ Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An. Cả hai đều bảo vệ thành công ngôi vô địch, qua đó giúp golf Hà Nội giành cú đúp Huy chương Vàng cá nhân. Đáng chú ý, Nguyễn Tuấn Anh thiết lập kỷ lục điểm số mới của giải, trong khi Lê Chúc An tiếp tục nối dài chuỗi đăng quang lên bốn năm liên tiếp.

Ở nội dung nam, Nguyễn Tuấn Anh có màn bứt phá ấn tượng trong ngày thi đấu quyết định. Golfer sinh năm 2009 khởi đầu giải với 72 gậy ở vòng một, sau đó cải thiện thành tích bằng vòng 69 gậy ở ngày thứ hai. Trước vòng chung kết, Tuấn Anh còn kém người dẫn đầu Nông Quốc Khanh ba gậy, nhưng đã tạo nên cuộc ngược dòng thuyết phục bằng phong độ xuất sắc.

Ngay từ những hố đầu tiên, nhà đương kim vô địch liên tiếp ghi điểm birdie. Ba birdie liên tiếp từ hố số 2 đến hố số 4, cùng hai birdie ở hố 7 và 8 giúp anh hoàn thành chín hố đầu với 31 gậy, đạt -5. Sang chín hố sau, Tuấn Anh tiếp tục ghi thêm birdie ở hố 10 và 13, đồng thời duy trì sự ổn định ở những hố còn lại.

Kết thúc vòng đấu, golfer 17 tuổi đạt 65 gậy (-7), với thành tích 7 birdie, 11 par và không mắc bogey. Tổng điểm -10 sau ba vòng giúp Tuấn Anh bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của sân Vinpearl Golf Léman và Giải Vô địch Golf quốc gia. Anh bỏ xa người xếp thứ hai Nguyễn Đức Sơn tới 5 gậy, vượt qua thành tích -6 mà á quân năm 2024 từng thiết lập.

Chia sẻ sau chiến thắng, Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ niềm vui khi lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại giải đấu. Golfer trẻ cho biết đây là thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp, đặc biệt khi được thi đấu dưới màu áo đội tuyển Hà Nội và góp phần mang về Huy chương Vàng cho đoàn tại Đại hội. Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận vòng chung kết vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện, trong đó có cú đánh xuống nước ở hố 17 và một số cú putt ngắn chưa thành công.

Lê Chúc An vô địch mùa thứ tư liên tiếp. (Ảnh: MINH GIANG)

Ở nội dung nữ, Lê Chúc An tiếp tục chứng minh vị thế của một trong những golfer nữ hàng đầu Việt Nam. Sau hai vòng đấu đầu tiên cùng đạt 69 gậy, golfer của Hà Nội dẫn đầu với tổng điểm -6, tạo khoảng cách 8 gậy so với Đoàn Xuân Khuê Minh (Bộ Công an) trước ngày thi đấu cuối cùng.

Bước vào vòng quyết định, Chúc An khởi đầu thuận lợi với hai birdie, có thời điểm nâng tổng điểm lên -8. Dù không còn duy trì được nhịp ghi điểm mạnh mẽ ở những hố cuối, cô vẫn kiểm soát tốt lợi thế và hoàn thành vòng đấu với 72 gậy. Tổng thành tích 210 gậy (-6) giúp Chúc An giành chức vô địch với khoảng cách lên tới 12 gậy so với người về nhì Park Ha Na.

Chiến thắng này giúp Lê Chúc An lần thứ tư liên tiếp vô địch Giải Vô địch Golf quốc gia, sau các năm 2023, 2024 và 2025. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng cá nhân nữ cho đoàn Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Thành tích của Chúc An càng đáng chú ý khi cô vừa trở về từ Mỹ và không có nhiều thời gian làm quen với sân đấu trước khi bước vào giải.

Trước giải, nữ golfer đặt mục tiêu thi đấu hết khả năng và đóng góp tốt nhất cho đội tuyển Hà Nội. Sau khi đăng quang, Chúc An thừa nhận kết quả vượt ngoài kỳ vọng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục mang vinh quang về cho địa phương.

Việc cả Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An bảo vệ thành công chức vô địch cho thấy sự ổn định của hai tài năng trẻ, đồng thời phản ánh chất lượng đào tạo và phát triển lực lượng của golf Hà Nội. Hai tấm Huy chương Vàng cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực của các golfer mà còn tạo thêm dấu ấn cho golf thủ đô trong lần đầu môn này góp mặt trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc.