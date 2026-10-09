Hà Nội giành 4/5 giải Nhất Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 mang thông điệp: “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, được tổ chức với mục đích tôn vinh, khuyến khích sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế.

Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng nghề và kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ với thị trường, du lịch, xuất khẩu.

Các tác giả đạt giải Nhì hội thi. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hội thi năm nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, miền Bắc 359 sản phẩm (203 tác giả), miền Trung 58 sản phẩm (32 tác giả), miền Nam 36 sản phẩm (21 tác giả).

Các sản phẩm tham gia dự thi thuộc 5 nhóm: Gốm sứ và thủy tinh; Dệt, thêu, đan, móc; Mây, tre, lá; Đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai; Nhóm khác (sừng, kim khí, hoa, tranh…).

Tác giả cao tuổi nhất 81 tuổi (thành phố Hải Phòng, nhóm thêu, dệt); tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi (thành phố Hà Nội, tranh sơn dầu).

Các tác giả đạt giải Ba hội thi. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hội đồng Giám khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật và văn hóa, đã làm việc công tâm, khách quan và lựa chọn ra 55 sản phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng.

Đáng chú ý, trong số 5 giải Nhất của hội thi, có đến 4 sản phẩm của các nghệ nhân, thợ giỏi của Hà Nội được vinh danh. Đó là bộ sưu tập “Gốm trang trí không gian trà Việt” của tác giả Ngô Bá Hoàng; “Trạm vào tinh hoa đất trời” của tác giả Lê Thị Lan Hương; “Đèn mây” của tác giả Nguyễn Văn Vinh, và “Sen nở” của tác giả Phạm Thu Thủy.

Tác giả còn lại giành giải Nhất tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 là anh Vũ Văn Hoan đến từ Hưng Yên, với sản phẩm “Chiếc rọ rách”.

Các tác giả đạt giải Khuyến khích hội thi. Ảnh: Tùng Nguyễn

Ban tổ chức cũng đã trao 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 25 giải Khuyến khích và một số giải thưởng phụ cho các tác giả. Trong số này cũng có hàng chục tác giả đến từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) bày tỏ kỳ vọng các sản phẩm được tôn vinh sẽ tiếp tục được hoàn thiện về công năng, thiết kế và khả năng thương mại hóa.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phân phối, đối tác du lịch sẽ dành thời gian gặp gỡ tác giả, tìm hiểu sản phẩm và trao đổi cơ hội hợp tác. Bởi đó là cách thiết thực để sự ghi nhận của Hội thi được tiếp nối bằng cơ hội phát triển cho người sáng tạo và người làm nghề.

Các sản phẩm đạt giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được trưng bày tại khu triển lãm chung và trong thời gian diễn ra Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 (từ ngày 8 đến 12-10-2026).