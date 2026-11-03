Hà Nội: Giãn dân phố cổ, mong đổi chỗ ở nhưng lo sinh kế

Tại phố cổ Hà Nội có những lối đi nhỏ dẫn sâu vào các khu nhà cũ, nơi nhiều gia đình phải xoay xở trong không gian sống chật hẹp.

Nơi phố cổ, người dân tận dụng hành lang lối đi để sinh hoạt. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại khu tập thể số 53 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ mặt phố phải len qua lối đi nhỏ kéo dài hàng chục mét mới đến nơi ở của nhiều hộ dân. Càng vào sâu, không gian càng chật hẹp. Những bức tường bong tróc, hành lang thiếu ánh sáng, đồ đạc xếp dọc lối đi.

Bà Nguyễn Thị Minh (74 tuổi) sinh sống trong căn phòng rộng 17m² tại khu tập thể 53 Hàng Buồm cùng con gái. Sau nhiều năm gắn bó, bà đã quen với cuộc sống nơi đây. Vì vậy, trước chủ trương di dời, giãn dân, bên cạnh mong muốn có nơi ở rộng rãi, khang trang hơn, bà cũng lo lắng về việc thay đổi môi trường sống.

Những bức tường bong tróc nơi hành lang thiếu ánh sáng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

“Tôi mong nơi ở mới thuận tiện đi lại, gần các dịch vụ y tế, chợ dân sinh để tuổi già vẫn có thể duy trì những sinh hoạt thường ngày”, bà Minh chia sẻ.

Ông Sơn (69 tuổi, quê Hải Dương), cùng vợ lên Hà Nội lập nghiệp hơn 30 năm trước. Từng trải qua nhiều công việc nặng nhọc như chạy xe ôm, bốc vác, vợ chồng ông chắt chiu để mua được căn phòng khoảng 15m² tại phố Hàng Buồm. Tuy nhiên, năm 2016, ông Sơn gặp tai nạn, phải cắt bỏ chân trái. Căn phòng của gia đình không có nhà vệ sinh riêng, phải sử dụng nhà vệ sinh chung cách đó hơn 50m². Ông mong muốn nếu chuyển đến nơi ở mới, gia đình sẽ được bố trí căn hộ có điều kiện sinh hoạt phù hợp, đặc biệt là nhà vệ sinh khép kín, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của người khuyết tật.

Ông Sơn sinh hoạt trong căn nhà 15m² phố Hàng Buồm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong những căn phòng chưa đầy 20m², nhiều gia đình 4 người, thậm chí nhiều thế hệ cùng sinh sống. Mọi hoạt động từ nghỉ ngơi, nấu nướng đến sinh hoạt thường ngày đều phải tận dụng từng khoảng trống.

Theo kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm, khu vực phố cổ, phố cũ hiện có hơn 900 hộ dân với 3.600 nhân khẩu đang sinh sống trong những ngôi nhà đông hộ, diện tích bình quân dưới 5m² sàn/người. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về cải thiện điều kiện nhà ở và chất lượng cuộc sống.

Khu vực phố cổ, phố cũ hiện có hơn 900 hộ dân với trên 3.600 nhân khẩu đang sinh sống. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ngày 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương cho phép các hộ dân đủ điều kiện tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Thành phố dự kiến bố trí tối đa hơn 900 căn hộ, trong đó có thể bố trí 552 căn tại 9 dự án ngay trong năm 2026.