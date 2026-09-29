Hà Nội: Giảm tỷ lệ lao động trẻ em xuống dưới 1,1% vào năm 2030

Theo đó, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em và kiên quyết ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em trái pháp luật trong 5 năm tới, thành phố Hà Nội đặt ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, cụ thể:

Phổ cập kỹ năng bảo vệ: 100% gia đình có trẻ em được trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ; 100% học sinh được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ trước bạo lực học đường, xâm hại và bạo lực trên không gian mạng, cũng như phòng ngừa nguy cơ trở thành lao động trẻ em.

Nâng cao năng lực chuyên trách: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác bảo vệ trẻ em tại các cơ sở y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội được đào tạo chuyên môn sâu về phòng ngừa xâm hại và lao động trẻ em.

Trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp: 90% doanh nghiệp đang hoạt động, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phát hiện, phòng ngừa tình trạng sử dụng lao động trẻ em.

Ngày 29/9, UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu bao phủ toàn diện công tác hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Hoàn thiện hạ tầng can thiệp: 95% đơn vị cấp xã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện.

Mục tiêu giảm thiểu vi phạm: Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm; đồng thời giảm tỷ lệ lao động trẻ em (độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi) xuống dưới mức 1,1%.

Can thiệp và số hóa dữ liệu 100%: Toàn bộ trẻ em bị xâm hại, lao động trái quy định hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện sẽ được hỗ trợ, can thiệp kịp thời; 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em được đáp ứng. Đồng thời, 100% hồ sơ trẻ em thuộc diện này được số hóa, quản lý trên hệ thống dữ liệu dùng chung.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa các chỉ tiêu bảo vệ trẻ em vào chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thành phố tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn Thủ đô; tăng cường liên thông cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý và an sinh xã hội. Cơ sở vật chất của các đơn vị tuyến đầu như Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, các điểm tư vấn học đường và cộng đồng sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư, củng cố.

Đặc biệt, công tác thanh tra, giám sát sẽ tập trung mạnh vào các khu vực dễ phát sinh nguy cơ sử dụng lao động trẻ em như lĩnh vực nông nghiệp, chuỗi cung ứng, cơ sở sản xuất gia đình, làng nghề truyền thống và khu vực kinh tế phi chính thức. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác tối đa nền tảng số và mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh, giám sát và can thiệp bảo vệ trẻ em kịp thời.