Hà Nội: Giảm tốc độ làn ô tô trên cầu Nhật Tân xuống 80 km/h

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027, thành phố sẽ thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Theo phương án, làn đường dành cho ô tô sát dải phân cách giữa (làn số 1) sẽ được điều chỉnh tốc độ tối đa từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều trên cầu Nhật Tân. Hai làn ô tô còn lại là làn số 2 và số 3 giữ nguyên tốc độ tối đa 80 km/h, trong khi làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40 km/h.

Cùng với việc thay đổi tốc độ, Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung hệ thống nhận diện khoảng cách giữa các phương tiện. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao sơn vạch xác định khoảng cách xe, ký hiệu vạch 7.8, tại các làn ô tô theo cả hai hướng, kết hợp lắp đặt biển báo khoảng cách. Các phương tiện khi qua cầu phải tuân thủ hệ thống biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe.

Phương án mới cũng kéo theo một số điều chỉnh tại khu vực lân cận cầu. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông thuộc Công an TP Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao gần cầu, phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện thực tế sau khi thay đổi tổ chức giao thông.

Cầu Nhật Tân sẽ được Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 27/9 (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Trong những ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung hướng dẫn, phân luồng phương tiện nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc khi người tham gia giao thông làm quen với phương án mới. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng trên tuyến, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị tại khu vực cầu cùng các nút giao liên quan.

Sở Xây dựng cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện về khoảng cách an toàn giữa các xe, qua đó chủ động điều chỉnh tốc độ khi lưu thông trên cầu.

Tại khu vực hai đầu cầu, UBND các phường Phú Thượng, Tây Hồ và xã Vĩnh Thanh được đề nghị phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến.

Các địa phương đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe trái phép có nguy cơ gây mất an toàn hoặc ùn tắc giao thông.

Theo Sở Xây dựng, việc thí điểm kéo dài trong 6 tháng. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ theo dõi tình hình phương tiện trên cầu và khu vực lân cận để kịp thời nhận diện những bất cập phát sinh, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.