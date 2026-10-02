Hà Nội giảm tốc độ, điều chỉnh phân làn trên cầu Thanh Trì gần 3 tháng
Từ 2/10, người dân di chuyển qua khu vực cầu Thanh Trì sẽ cần lưu ý điều chỉnh tốc độ và hướng đi. Đây là phương án tổ chức lại giao thông vừa được các cơ quan chức năng triển khai nhằm phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì công trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường quan trọng này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-giam-toc-do-dieu-chinh-phan-lan-tren-cau-thanh-tri-gan-3-thang-420432.htm