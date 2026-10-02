Hà Nội giảm tốc độ, điều chỉnh phân làn trên cầu Thanh Trì gần 3 tháng

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 và 2027 đã được chốt, trong đó Tết Âm lịch 2027 nghỉ 7 ngày liên tục, Quốc khánh 2027 nghỉ 4 ngày. Đáng chú ý, ngày 24/11/2026 cũng là ngày nghỉ hưởng nguyên lương nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.