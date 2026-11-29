Hoàn thành 87,9% nhiệm vụ cao điểm chuyển đổi số

Sáng 27/11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thành phố đã hoàn thành 29/33 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026, đạt 87,9%. Đáng chú ý, khối xã, phường hoàn thành toàn bộ 8 nhiệm vụ được giao. Tiến độ và kết quả thực hiện được theo dõi trên hệ thống HanoiWork, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Trong quá trình triển khai, Hà Nội đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung, cung cấp trực tuyến toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Từ ngày 14/7 đến 19/10, hơn 92% hồ sơ của doanh nghiệp được nộp trực tuyến.

Thành phố cũng hỗ trợ hơn 323.000 đối tượng chuyển đổi số; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh. Một số mô hình cụ thể được triển khai tại cơ sở như xã Đông Anh số hóa 17 chợ, triển khai mã QR thanh toán tại 884 gian hàng; xã Chuyên Mỹ thí điểm cấp hộ chiếu số cho 5 sản phẩm OCOP.

Các đại biểu thực hiện nghị thức ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Sau một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã thành lập nhóm cộng đồng số trên iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.

Chuyển từ báo cáo sang điều hành bằng dữ liệu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm trong năm 2027, từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị tạo ra.

Quang cảnh Hội nghị.

Đối với chính quyền số, thành phố cần tăng cường liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc, đầu tư trùng lặp và giảm thao tác nhập liệu cho cán bộ cơ sở. Đồng thời, khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm, xử lý nhanh, chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh.

Với kinh tế số, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần được đo bằng mức tăng doanh thu, giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động. Với xã hội số, phong trào “Bình dân học vụ số” cần đi sâu vào thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chuyển từ đánh giá qua báo cáo sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả thực tế. Các nền tảng đánh giá phải phục vụ công tác quản lý, điều hành, đồng thời không làm phát sinh thêm việc nhập liệu cho cán bộ cơ sở.

Theo ông Trương Việt Dũng, chỉ số chuyển đổi số (DTI) cần được sử dụng để nhận diện điểm nghẽn, xác định địa bàn, đơn vị cần hỗ trợ và phân bổ nguồn lực phù hợp, thay vì chạy theo thứ hạng. Hiệu quả phát triển và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp mới là thước đo cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị mỗi sở, ngành, xã, phường phải trả lời ba câu hỏi khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số: Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì đo đếm được? Người dân được giải quyết việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?

Tại Hội nghị, UBND thành phố Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.