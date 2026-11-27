Tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, tổ chức ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội, đã chia sẻ về quá trình triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW theo hướng bảo đảm công bằng và chăm lo phát triển toàn diện người học. Qua hai giai đoạn thực hiện, mô hình bước đầu cho thấy tính khả thi của chính sách hỗ trợ phổ cập có phân tầng bằng ngân sách thành phố, gắn với chuẩn hóa chuyên môn, quản trị dữ liệu số và giám sát nhiều cấp. Qua đó, độ bao phủ bán trú, thể chất học sinh và niềm tin xã hội từng bước được cải thiện.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội chia sẻ về mô hình quản lý bữa ăn bán trú tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 sáng 27/11. Ảnh: quochoi.vn

Kết hợp ngân sách, chuẩn dinh dưỡng và dữ liệu số

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Hà Nội là mô hình quản lý gắn kết ba yếu tố: kinh phí, chuẩn chuyên môn và dữ liệu. Theo đó, ngân sách chỉ được giải ngân khi đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn thống nhất và dữ liệu được công khai.

Về chuyên môn, các cơ sở giáo dục phải xây dựng riêng bảng định lượng thực phẩm và giá trị năng lượng cho hai nhóm học sinh: lớp 1-2 và lớp 3-5. Thực đơn được thiết kế theo chu kỳ tối thiểu hai tuần, không lặp lại món chính trong cùng chu kỳ. Mỗi bữa ăn gồm năm thành phần: cơm, món chính, món phụ, món rau và canh; tỷ lệ protein, lipid và glucid phải phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo từng lứa tuổi.

Công tác an toàn thực phẩm cũng được kiểm soát bằng các quy trình cụ thể. Các trường áp dụng nguyên tắc bếp một chiều, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ và trang bị thiết bị giữ nhiệt để bảo đảm thức ăn đến học sinh ở nhiệt độ trên 60°C.

Song song với chuẩn hóa quy trình, Hà Nội đẩy mạnh số hóa công tác quản lý bữa ăn bán trú. Toàn bộ cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú vận hành trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck). Hằng ngày, các trường cập nhật thực đơn, định lượng thực phẩm, giá trị năng lượng, danh mục nhà cung cấp, hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ kiểm dịch và hình ảnh thực tế suất ăn.

Dữ liệu trên hệ thống phải khớp với thực tế phục vụ tại bếp và được công khai để cha mẹ học sinh theo dõi.

Theo định hướng của thành phố, hệ thống dữ liệu tập trung được phát triển với năm cấu phần, gồm: hồ sơ dinh dưỡng điện tử của học sinh; quản lý nhà cung cấp và truy xuất nguồn gốc; kiểm soát an toàn thực phẩm trên môi trường số với chữ ký số, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ứng dụng dành cho phụ huynh; hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Việc xây dựng hệ thống này hướng tới chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ hậu kiểm sang giám sát theo thời gian thực, qua đó nâng cao khả năng phát hiện và xử lý bất thường.

Toàn cảnh Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Ảnh: quochoi.vn

Tăng cường giám sát, hướng tới chất lượng bữa ăn đồng đều

Cùng với chuẩn hóa chuyên môn và số hóa dữ liệu, Hà Nội thiết lập cơ chế giám sát nhiều tầng nhằm kiểm soát chất lượng bữa ăn và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Theo Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND thành phố, bốn đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Ở cấp trường học, hiệu trưởng chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và tính chính xác của hồ sơ quyết toán. Mọi thay đổi thực đơn đột xuất phải được lập biên bản điều chỉnh và có sự phê duyệt của hiệu trưởng trước giờ chế biến.

Đáng chú ý, mỗi trường phải thành lập Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm, trong đó có ít nhất hai đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các đại diện này trực tiếp giám sát khâu tiếp nhận thực phẩm và chia suất ăn hằng ngày.

Như vậy, cơ chế giám sát được tổ chức ở ba cấp: cơ quan nhà nước thông qua kiểm tra liên ngành; nhà trường với trách nhiệm của người đứng đầu; cộng đồng thông qua sự tham gia của cha mẹ học sinh.

Phân tích cách tiếp cận của Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền chỉ ra ba điểm mới đáng chú ý. Thứ nhất, chính sách chuyển từ hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng sang mô hình phổ cập có phân tầng, giúp giảm chi phí sàng lọc, hạn chế bỏ sót, đồng thời vẫn ưu tiên các nhóm yếu thế.

Thứ hai, trách nhiệm tài chính được tập trung ở cấp thành phố, tách việc thụ hưởng chính sách của học sinh khỏi khả năng cân đối ngân sách của từng xã, phường. Đây là giải pháp phù hợp với yêu cầu hạn chế phân hóa nguồn lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ ba, ba yếu tố kinh phí, chuẩn chuyên môn và dữ liệu được gắn kết chặt chẽ. Việc giải ngân dựa trên tiêu chuẩn thống nhất và dữ liệu công khai góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện.

Từ thực tiễn triển khai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội cũng chia sẻ năm bài học kinh nghiệm. Trong đó, công khai tài chính, đơn giá, nguồn gốc nguyên liệu và tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp giám sát là yếu tố quan trọng để xây dựng đồng thuận xã hội. Hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất, không báo trước giúp nâng cao ý thức chấp hành của người đứng đầu cơ sở giáo dục và các đơn vị cung cấp suất ăn.

Bên cạnh đó, việc xác định đối tượng hưởng mức hỗ trợ cao cần có hồ sơ pháp lý chặt chẽ, được chuẩn hóa ngay từ đầu năm học để tránh thanh, quyết toán dựa trên số liệu ước tính. Chuyển đổi số cũng chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, thay vì chỉ khai báo mang tính đối phó.

Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai đồng đều chính sách đòi hỏi thành phố ban hành chuẩn chung, phân định rõ trách nhiệm của UBND xã, phường và nhà trường, đồng thời có cơ chế kiểm tra, hỗ trợ năng lực cho cơ sở.

Để chính sách duy trì hiệu quả lâu dài, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền cho rằng Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều chỉnh định mức, đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực, rút ngắn chuỗi cung ứng, đồng thời thiết lập hệ thống đánh giá tác động độc lập.

Theo ông, mục tiêu không chỉ là bảo đảm mỗi học sinh được thụ hưởng chính sách mà còn hướng tới chất lượng bữa ăn đồng đều giữa các trường. Bữa ăn bán trú cần được nhìn nhận không đơn thuần là dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt, mà còn là một nội dung giáo dục về dinh dưỡng, thể chất và chính sách an sinh xã hội quan trọng.

Đây cũng là nền tảng góp phần nâng cao thể lực, trí tuệ cho học sinh, hướng tới xây dựng thế hệ công dân Thủ đô phát triển toàn diện.