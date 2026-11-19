Phát hiện, cảnh báo kịp thời nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Công tác giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội triển khai đồng bộ, tập trung vào những nhóm sản phẩm và địa bàn có nguy cơ cao.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đã tổ chức lấy mẫu giám sát đối với 1.115 sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tập trung tại các xã, phường có vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; các chợ đầu mối, chợ dân sinh và những địa điểm tiêu thụ nông sản. Thành phố cũng chú trọng giám sát nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP là thực phẩm nhằm kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến lưu thông.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy mẫu giám sát chất lượng tại một trường tiểu học. Ảnh: PV

Đáng chú ý, trong tổng số mẫu được lấy có khoảng 300 mẫu sản phẩm có nguồn gốc từ các tỉnh, thành phố khác. Qua phân tích, cơ quan chức năng phát hiện 12 mẫu chưa bảo đảm một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Trong đó, có 8 mẫu thủy sản tồn dư chất Leucomalachite Green, có nguồn gốc từ các tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Phú Thọ, Lào Cai; 1 mẫu thủy sản vượt chỉ tiêu kim loại nặng cadimi (Cd), có nguồn gốc từ tỉnh Ninh Bình; 3 mẫu rau có nguồn gốc từ Tiền Giang, Lâm Đồng và Bắc Ninh.

Kết quả này cho thấy, việc giám sát được mở rộng đối với nguồn nông sản từ các tỉnh, thành phố đưa về tiêu thụ trên địa bàn. Với vai trò là thị trường tiêu thụ lớn, có nhu cầu đa dạng về thực phẩm, Hà Nội tăng cường phối hợp với các địa phương trong kiểm soát chất lượng, bảo đảm sản phẩm lưu thông đáp ứng quy định an toàn thực phẩm.

Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, trong tổng số 1.115 mẫu đã lấy, có 984 mẫu có kết quả phân tích. Trong đó, 919 mẫu đạt yêu cầu và 65 mẫu không đạt đối với một số chỉ tiêu...

Đối với các mẫu không bảo đảm an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 23 thông báo cảnh báo nguy cơ đến cơ sở được lấy mẫu, cơ quan phối hợp lấy mẫu, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương và cơ quan quản lý của các tỉnh, thành phố có sản phẩm vi phạm được tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

Việc giám sát, lấy mẫu nông lâm thủy sản nhằm truy xuất nguồn gốc trên thị trường. Ảnh: PV

Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân, xác định trách nhiệm và yêu cầu cơ sở khắc phục theo quy định. Việc thông tin cảnh báo được thực hiện nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý, không chỉ xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn tại nơi tiêu thụ mà còn kiểm soát, khắc phục nguy cơ ngay từ địa bàn sản xuất.

Siết chặt quản lý từ cơ sở sản xuất đến thị trường tiêu thụ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, công tác lấy mẫu, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm hiện vẫn gặp không ít khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn chủ yếu vẫn là các cơ sở nhỏ lẻ. Số lượng cơ sở ngừng hoạt động và mới thành lập hằng năm thường xuyên biến động, gây khó khăn cho việc quản lý, giám sát.

Sản phẩm phải qua nhiều khâu trung gian trước khi đến tay người tiêu dùng, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trình độ quản lý của một số cơ sở chưa cao và việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến chưa phổ biến…

Phường Phúc Lợi kiểm tra nguồn gốc nông lâm thủy sản cung cấp tại trường mầm non trên địa bàn. Ảnh: PV

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, việc tăng cường kiểm soát chất lượng nông, lâm, thủy sản càng trở nên cấp thiết. Đây là thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và phân phối thực phẩm diễn ra sôi động, nguồn hàng từ nhiều địa phương đổ về Hà Nội, đòi hỏi công tác quản lý phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm.

Để chủ động kiểm soát tình hình, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm; tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định. Công tác giám sát chất lượng và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên, bảo đảm phát hiện, truy xuất và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường thông tin, thời điểm cuối năm, Sở tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm. Thành phố sẽ lấy mẫu giám sát trên diện rộng đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; kịp thời cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục triệt để những vi phạm được phát hiện.

Các địa phương tuyên truyền vận động người dân sản xuất theo hướng an toàn kiểm soát từ gốc. Ảnh: PV

Về giải pháp lâu dài, ngành Nông nghiệp tập trung thực hiện các quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch giết mổ; mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở áp dụng những chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như GAP, GMP, HACCP, ISO 22000 nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm.

Cùng với đó, nhân rộng các chuỗi giá trị chế biến, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng cấp dây chuyền thiết bị và đổi mới công nghệ để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Từ kết quả giám sát và những cảnh báo đã được phát đi, có thể thấy kiểm soát an toàn thực phẩm cần được thực hiện theo hướng chủ động, liên thông và xuyên suốt. Trong đó, lấy mẫu phải gắn với truy xuất nguồn gốc; cảnh báo phải đi đôi với điều tra, xử lý và khắc phục; kiểm tra, hậu kiểm cần được duy trì thường xuyên. Đây là những giải pháp quan trọng để Hà Nội kiểm soát tốt chất lượng nông, lâm, thủy sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong cao điểm tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bài viết này có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.