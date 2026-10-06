Hà Nội giảm quy mô đề xuất dự án Safari Ba Vì xuống khoảng 300ha

Thành phố Hà Nội đang thẩm định đề xuất Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì-hợp phần Safari. Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư được xác định sơ bộ khoảng 300ha, trên nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý III năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án và thực hiện đăng tải, công khai thông tin theo quy định.

Bà Đỗ Thu Hằng nhấn mạnh những thông tin được công bố trước đó là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải chủ trương cuối cùng của thành phố./.