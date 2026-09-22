Hà Nội giảm nắng từ ngày mai, liệu Tết Trung Thu năm nay có mưa không?

Hà Nội vẫn khá nóng trong hôm nay, 22/9, nhưng nắng và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ từ mai. Mà vài ngày nữa là Tết Trung Thu rồi, liệu hôm đó ở Hà Nội có khả năng mưa không?

Hà Nội sắp bắt đầu giảm nắng

Hôm nay, Hà Nội khá khô ráo, nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và chiều ở mức 34 - 35oC (sát hoặc chạm ngưỡng nắng nóng), nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn mức đó 3 - 4oC.

Nhưng nhiệt độ vào buổi trưa và chiều mai sẽ giảm nhẹ, xuống còn 32 - 33oC, trời giảm nắng. Gọi là "giảm" nhưng nắng vẫn xuất hiện và nhiệt độ cảm nhận vẫn khá cao nên nhiều người vẫn thấy nóng chứ chưa có sự hanh hao và se lạnh của mùa Thu.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 23/9 (nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn 5 - 6oC). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ở Hà Nội ngày Trung Thu 25/9 có mưa không?

Một số mô hình thời tiết quốc tế hiện tại dự báo ở Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, rải rác trên phạm vi hẹp vào ngày 25/9, nhưng không chắc chắn. Nếu có mưa thì có thể cũng chỉ là mưa ít, lắc rắc.

Dự báo của mô hình ECMWF (châu Âu) về khả năng mưa ở một số khu vực tại miền Bắc tối Trung thu (25/9); những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, có thể thấy là nếu có mưa thì cũng không đáng kể. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Còn nhiệt độ ở Hà Nội vào ngày Trung Thu cũng không có thay đổi lớn, cao nhất vẫn khoảng 32oC, nên các hoạt động vui chơi, đi bộ hoặc chụp ảnh Trung Thu vẫn có thể được thực hiện khá thoải mái.

Từ hôm nay đến Trung Thu, buổi trưa và đầu giờ chiều dự báo vẫn có nắng và khá khô, người dân nên uống nhiều nước, hạn chế đứng lâu dưới nắng để tránh bị nhức đầu.