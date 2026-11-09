Hà Nội giảm mưa, tiếp tục rét

Chiều tối 9-11, Hà Nội tiếp tục mưa rào rải rác, trời rét. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, không khí lạnh đã gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông tại Hà Nội, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét. Lúc 13h ngày 9-11, nhiệt độ tại Hà Đông xuống 17,5 độ C, Sơn Tây và Ba Vì 18 độ C, Hoài Đức 18,5 độ C…

Chiều tối 9-11, Hà Nội còn mưa rào rải rác, có nơi có dông, sau mưa giảm. Đêm 9 và ngày 10-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam thành phố 22-24 độ C, phía Tây 21-23 độ C.

Đêm 10 và ngày 11-11, Hà Nội không mưa, ngày nắng hanh, rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất tiếp tục ở mức 16-18 độ C, cao nhất tăng lên 23-25 độ C, riêng phía Tây 22-24 độ C.

Những ngày tiếp theo, thành phố có lúc hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh, có hôm trời rét. Trong hai ngày 12 và 13-11, Hà Nội có mưa rào rải rác. Khoảng đêm 17 đến ngày 19-11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa rào và dông rải rác.

Về các khu vực khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 9-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh tiếp tục mở rộng xuống các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Đêm 9 và ngày 10-11, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C. Thành phố Huế chuyển lạnh từ đêm 9-11, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, đến đêm 10 và ngày 11-11 giảm còn 19-21 độ C.

Đáng chú ý, mưa lớn đang diễn ra tại miền Trung. Từ 7h đến 15h ngày 9-11, lượng mưa tại trạm Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đạt 222,2mm, Đồng Tâm (Quảng Trị) 151,6mm.

Từ chiều tối 9 đến sáng 10-11, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm.

Từ chiều tối 9 đến ngày 11-11, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm. Phía Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong ba giờ.

Đêm 11-11, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 100mm. Từ ngày 12-11, mưa lớn tại Trung Bộ giảm dần.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, đêm 9 và ngày 10-11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển tại hai khu vực cao 4-6m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.