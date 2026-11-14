Hà Nội: Giá vật liệu tăng gấp 4 lần, dự án đường Tây Thăng Long phải đấu thầu lại

Dự kiến thi công trở lại từ tháng 1/2027

Dự án đường Tây Thăng Long đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng dài hơn 3,2km, mặt cắt ngang rộng 60,5m, tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.673 tỷ đồng.

Dự kiến đường Tây Thăng Long dự kiến thi công trở lại từ tháng 1/2027.

Sau hơn 6 năm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến tháng 6/2026, mặt bằng dự án cơ bản được bàn giao. Phần lớn nhà cửa, công trình nằm trong chỉ giới đường đỏ đã được phá dỡ, phế thải xây dựng được thu dọn.

Tuy nhiên, ghi nhận tại công trường cho thấy nhiều vị trí vẫn vắng bóng công nhân, máy móc, thiết bị. Một số khu vực đã được giải phóng mặt bằng nhưng chưa được triển khai thi công trở lại.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc, khối lượng xây lắp toàn tuyến hiện đạt gần 70%. Nguyên nhân khiến dự án chưa thể tiếp tục triển khai là những vướng mắc trong thực hiện hợp đồng với nhà thầu.

Cụ thể, các hợp đồng trọn gói được ký từ năm 2018 không thể điều chỉnh đơn giá theo biến động thị trường. Trong khi đó, giá vật tư, vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 4 lần so với thời điểm ký hợp đồng.

Trước áp lực chi phí, các nhà thầu đồng loạt đề xuất dừng, chấm dứt hợp đồng do nguy cơ thua lỗ từ 8-28 tỷ đồng mỗi đơn vị nếu tiếp tục thực hiện.

Trước tình hình này, TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đóng các hợp đồng hiện tại, cập nhật đơn giá mới và tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu tiếp tục triển khai dự án. Công tác chuẩn bị đấu thầu hiện cơ bản hoàn tất. Dự kiến, việc đấu thầu lại được thực hiện trong tháng 12/2026, thi công trở lại từ tháng 1/2027.

Người dân mong sớm ổn định cuộc sống

Khi hoàn thành, đường Tây Thăng Long sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Tây Bắc Thủ đô, mở rộng kết nối từ Phạm Văn Đồng tới các trục giao thông phía Tây Hà Nội, tạo thêm hướng lưu thông thuận lợi và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.

Việc dự án kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Bắc Hà Nội mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Một số hộ dân đã bàn giao đất, di chuyển chỗ ở nhưng vẫn mong sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. Trong khi đó, một số công trình dọc tuyến chưa thể phá dỡ do người dân chưa đồng thuận với phương án đền bù.

Người dân sinh sống tại khu vực Cổ Nhuế cũng phản ánh tình trạng khói bụi, ô nhiễm và phế thải xây dựng kéo dài trong quá trình triển khai dự án. Tình trạng đổ trộm phế liệu, vật liệu xây dựng tại một số vị trí dọc tuyến tiếp tục ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường.

Việc sớm hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, đưa dự án trở lại thi công được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ tình trạng đình trệ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc, khối lượng xây lắp toàn tuyến hiện đạt gần 70%. Nguyên nhân khiến dự án chưa thể tiếp tục triển khai là vướng mắc trong thực hiện các hợp đồng với nhà thầu.

Cụ thể, các hợp đồng trọn gói được ký từ năm 2018 không thể điều chỉnh đơn giá theo biến động của thị trường. Trong khi đó, giá vật tư, vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 4 lần so với thời điểm ký hợp đồng.

Trước áp lực chi phí, các nhà thầu đồng loạt đề xuất dừng, chấm dứt hợp đồng do nguy cơ thua lỗ từ 8 - 28 tỷ đồng mỗi đơn vị nếu tiếp tục thực hiện.

Trước tình hình này, thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đóng các hợp đồng hiện tại, cập nhật đơn giá mới và tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu tiếp tục triển khai dự án. Công tác chuẩn bị đấu thầu hiện cơ bản hoàn tất.

Việc dự án kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Bắc Hà Nội mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Một số hộ dân đã bàn giao đất, di chuyển chỗ ở nhưng vẫn mong sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. Trong khi đó, một số công trình dọc tuyến chưa thể phá dỡ do người dân chưa đồng thuận với phương án đền bù.

Người dân sinh sống tại khu vực Cổ Nhuế cũng phản ánh tình trạng khói bụi, ô nhiễm và phế thải xây dựng kéo dài trong quá trình triển khai dự án. Tình trạng đổ trộm phế liệu, vật liệu xây dựng tại một số vị trí dọc tuyến tiếp tục ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường.