Hà Nội: Giá trông giữ ôtô, xe máy tăng

Theo đó, từ ngày 15-10, giá trông xe đạp, xe máy, ôtô theo lượt tăng từ 1,75 đến 2 lần, tại khu vực đô thị lõi mức giá là 50.000 đồng với ôtô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn.

Giá trông giữ phụ thuộc khu vực và loại phương tiện. Mức cao nhất là khu vực đô thị lõi, trong vành đai 1 và trên vành đai 1, giá trông giữ ôtô theo lượt (60 phút) dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng.

Khu vực xa trung tâm, từ vành đai 3 đến vành đai 4 và trên vành đai 4, giá trông giữ phương tiện theo lượt dao động từ 20.000 đến 34.000 đồng. Dưới đây là mức giá cụ thể như sau:

Đối với xe đạp, xe máy, mức tăng chung ở tất cả tuyến đường, phố từ 5.000 lên 10.000 đồng/lượt. UBND thành phố cũng quy định giá cụ thể trông giữ theo tháng đối với từng loại phương tiện theo hợp đồng ngày, hợp đồng đêm và hợp đồng ngày đêm. Phạm vi điều chỉnh lần này chỉ áp dụng đối với dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; không điều chỉnh mức giá tối đa đối với dịch vụ trông giữ phương tiện được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.