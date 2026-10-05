Hà Nội ghi nhận thêm 15 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đang vào cao điểm dịch sốt xuất huyết.

Hàng trăm ca mắc mỗi tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần vừa qua Hà Nội ghi nhận thêm 350 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tại 81 phường, xã; trong đó có các đơn vị nhiều ca mắc như: Hồng Vân, Chương Mỹ, Hà Đông, Dân Hòa, Thanh Oai, Đại Mỗ...

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm 15 ổ dịch mới. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 3.946 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 119 phường, xã.

Trước diễn biến sốt xuất huyết đang vào giai đoạn cao điểm trong năm, các địa phương tại Hà Nội đang tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch. Ngành y tế Hà Nội cũng tập trung tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loăng quăng tại những khu vực có nguy cơ cao; huy động lực lượng cộng đồng tham gia kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh.

Theo TS. Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, công tác phòng, chống dịch bệnh muốn đạt hiệu quả phải được triển khai chủ động, thường xuyên và từ sớm ngay từ cộng đồng; không cần đợi khi xuất hiện ca mắc mới triển khai mà cần duy trì vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý các điểm hoặc vật dụng nước đọng nơi có thể trở thành ổ sinh sản của muỗi truyền bệnh. Các biện pháp phòng chống dịch chỉ thực sự hiệu quả khi được duy trì thường xuyên; bởi nếu còn những điểm nước đọng chưa được xử lý, nguy cơ muỗi tiếp tục sinh sản và truyền bệnh vẫn còn.

CDC Hà Nội cũng khuyến cáo, người cần chủ động phòng bệnh hơn chữa bệnh, mỗi gia đình nên dành khoảng 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, diệt bọ gậy tại nơi ở; người dân nên mặc quần áo dài, ngủ màn, sử dụng các biện pháp hạn chế muỗi đốt; đồng thời duy trì vệ sinh môi trường, không để các vật dụng chứa nước tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia tổng vệ sinh môi trường góp phần chủ động phòng bệnh, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan.

Bên cạnh phòng muỗi và diệt bọ gậy, người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, đau hốc mắt, buồn nôn hoặc xuất hiện phát ban, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời...

Người trẻ cũng phải cảnh giác biến chứng nặng

Về sự nguy hiểm của sốt xuất huyết, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Với sốt xuất huyết, trong giai đoạn đầu của bệnh, bệnh nhân chỉ sốt cao chứ chưa gặp tình trạng nguy hiểm, các phản ứng viêm miễn dịch chưa diễn ra quá mạnh mẽ.

Tuy nhiên, từ ngày thứ tư trở đi, khi bệnh nhân bắt đầu hạ sốt, cơ thể mới bắt đầu xuất hiện các phản ứng viêm do sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể. Quá trình này kích thích giải phóng ồ ạt các cytokine gây viêm; sự bùng nổ của các phản ứng viêm này gây tổn thương tế bào nội mô mạch máu, làm mất lớp chất keo dính lót trong lòng mạch và làm hở các khe gian bào. Bệnh nhân bị thoát huyết tương ra khỏi lòng mạch, dẫn đến sốc, suy đa tạng và tử vong.

Về sự chủ quan của người trẻ khi mắc sốt xuất huyết, BS. Nguyễn Nguyên Huyền chú ý, với người trẻ, cơ chế bù trừ của cơ thể giai đoạn đầu rất tốt; khi bị thoát huyết tương, các mạch máu ngoại vi sẽ co lại để ưu tiên dồn máu về nuôi tim và não. Vì vậy, khi hết sốt, họ chỉ cảm thấy hơi mệt nhẹ và vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường. Tuy vậy, khi vượt quá giới hạn, cơ chế bù trừ này sẽ cạn kiệt, khiến người bệnh suy sụp hoàn toàn, nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc và có thể tử vong.

Bên cạnh đó, việc co mạch ngoại vi quá lâu để bù máu cho trung tâm sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ tại các mô, gây toan acid lactic trong máu; từ đó kéo theo suy tim, suy gan, suy thận, viêm toàn não và tiến triển nặng rất nhanh.

“Trong y văn cũng như các hướng dẫn điều trị đều đưa ra khuyến cáo: Giai đoạn sau khi hạ sốt mới là thời điểm cần được theo dõi đặc biệt sát sao, vì đây là lúc bệnh bắt đầu tiến triển nặng, dễ dẫn đến sốc và tử vong nhất”, BS. Nguyễn Nguyên Huyền cảnh báo.