Hà Nội ghi nhận hàng trăm ca cúm A nhập viện mỗi tuần

Hà Nội đang ghi nhận khoảng 200–300 trường hợp mắc cúm A phải nhập viện mỗi tuần. Dù phần lớn người bệnh có thể hồi phục, bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.

Theo CDC Hà Nội, cúm A tiếp tục là vấn đề cần được chú ý trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Virus chủ yếu lây truyền qua giọt bắn đường hô hấp khi người nhiễm ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi và đau nhức cơ thể.

Đáng lưu ý, cúm A không chỉ gây các triệu chứng thông thường mà còn có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm trầm trọng thêm những bệnh mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch và đái tháo đường. Mức độ sốt cũng không phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của bệnh, do đó người dân không nên chủ quan ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rõ rệt.

Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó thở, tức ngực, tím môi hoặc lú lẫn. Với trẻ nhỏ, những biểu hiện như rút lõm lồng ngực, co giật, bỏ uống hoặc có dấu hiệu mất nước cũng cần được xử trí kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, người dân nên tiêm vắc xin cúm hằng năm, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, cần thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp. Người nghi mắc cúm nên hạn chế tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây lan.

Trong quá trình chăm sóc, người bệnh cần nghỉ ngơi, uống đủ nước và theo dõi sát các triệu chứng. Không tự ý sử dụng kháng sinh vì thuốc không có tác dụng điều trị virus cúm; thuốc kháng virus cần được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Chủ động phòng bệnh, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và điều trị đúng cách là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng do cúm A.