Hà Nội ghi nhận 550 ca sốt xuất huyết trong một tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ 23/10 đến 30/10), toàn thành phố ghi nhận 550 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 97 phường, xã (trong đó có Phúc Thọ, Dân Hòa, Hòa Xá, Hồng Vân, Ô Diên, Bình Minh...). Tuần này cũng xuất hiện 12 ổ dịch mới tại các phường, xã: Chương Dương, Dân Hòa, Chuyên Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Diễn, Phú Xuyên, Thư Lâm, Việt Hưng và Xuân Đỉnh.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 5.839 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 121 phường, xã, không có ca tử vong. Số mắc giảm 4.963 trường hợp so với mức trung bình 5 năm 2021–2025 (10.802 ca) và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (29.362 ca). Về ổ dịch, cả năm thành phố ghi nhận 241 ổ, hiện còn 28 ổ đang hoạt động.

Hà Nội tăng cường giám sát, đẩy mạnh các biện pháp pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ảnh CDC Hà Nội

Về bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận 175 trường hợp mắc tại 79 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội có 6.572 trường hợp mắc tại 126 phường, xã, không có ca tử vong. Thành phố ghi nhận 3 ổ dịch mới tại Cổ Đô, Phú Nghĩa và Quảng Oai; cộng dồn có 102 ổ dịch, trong đó 3 ổ đang hoạt động.

Các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được ghi nhận rải rác: trong tuần có 2 ca sởi tại Thượng Phúc và Yên Nghĩa; 2 ca ho gà tại Ba Đình và Mỹ Đức. Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 414 ca sởi tại 113 phường, xã và 115 ca ho gà tại 61 phường, xã; chưa ghi nhận tử vong do hai bệnh này.

Ngành y tế tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch

CDC Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca mắc, khoanh vùng và xử lý các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Trong tuần, công tác giám sát sốt xuất huyết được triển khai tại 9 phường, xã: Vĩnh Hưng, Phương Liệt, Ứng Hòa, Chuyên Mỹ, Sơn Tây, Cửa Nam, Khương Đình, Liên Minh và Hoàn Kiếm. Tuần tới, CDC tiếp tục giám sát phòng, chống sốt xuất huyết tại 11 phường, xã; đồng thời tăng cường giám sát bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các trạm y tế được yêu cầu tăng cường phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế và cộng đồng; giám sát tay chân miệng tại trường mầm non, mẫu giáo; phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động. Ngành Y tế còn phối hợp với ngành Thú y theo dõi dịch bệnh trên động vật, phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; tăng cường truyền thông về sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, não mô cầu và các bệnh truyền nhiễm mùa Thu – Đông, khuyến cáo người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Khi phát hiện ca mắc hoặc ổ dịch mới, CDC phối hợp với địa phương điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý theo quy định, hạn chế dịch kéo dài hoặc lan rộng. Tại tuyến cơ sở, nhiều địa phương duy trì chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy hằng tuần, phối hợp với tổ dân phố, trường học và các đoàn thể vận động từng hộ gia đình kiểm tra, loại bỏ dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh muỗi.

Tại phường Đại Mỗ, Trạm Y tế đã tham mưu UBND phường triển khai các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại những điểm nguy cơ cao như khu vực có ca bệnh, ổ dịch cũ và công trường xây dựng. Hằng tuần, trạm phối hợp với đội phòng bệnh cộng đồng giám sát các điểm nguy cơ, theo dõi ca bệnh và hướng dẫn người dân phòng bệnh tại gia đình. Tại xã Dân Hòa, Trạm Y tế phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng tuyên truyền, rà soát khu vực nguy cơ, tổ chức vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi; cán bộ y tế được tập huấn nâng cao năng lực giám sát, điều tra ca bệnh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Không chỉ dừng lại ở các chiến dịch tập trung, cán bộ y tế còn đến từng hộ gia đình hướng dẫn cách loại bỏ ổ bọ gậy – thu gom phế thải, úp các vật dụng chứa nước không sử dụng, đậy kín bể nước, thả cá vào bể phù hợp – đồng thời hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu bệnh, chủ động đến cơ sở y tế khi nghi ngờ và duy trì thói quen ngủ màn, kể cả ban ngày.

Thực tế giám sát cho thấy nguy cơ vẫn tiềm ẩn từ những vật dụng rất quen thuộc trong gia đình. Tại tổ 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, dù khu dân cư đã ghi nhận ca mắc, gia đình bà Nguyễn Thị Rực vẫn còn nhiều dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh, xử lý thường xuyên – những nơi có thể trở thành nơi muỗi đẻ trứng, phát sinh lăng quăng, bọ gậy.

Khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn. Theo TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và tránh muỗi đốt. Mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra và loại bỏ các ổ bọ gậy trong các vật dụng chứa nước sinh hoạt, thau rửa; đậy nắp các bể nước, thả cá vào bể cảnh để tiêu diệt lăng quăng; thay nước lọ hoa thường xuyên, nhỏ muối hoặc hóa chất vào các bát nước kê chân chạn, bể cảnh hoặc hòn non bộ; lật úp, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không sử dụng, để không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, phát triển.

Người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh, tích cực phối hợp với chính quyền và Trạm Y tế trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột, đau đầu, xuất huyết dưới da… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

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